Copa Sudamericana: ¿Llegaron más argentinos o brasileros?

La Dirección Nacional de Migraciones del Paraguay registró 24.023 visitantes que ingresaron al país declarando su participación en el encuentro entre Atlético Lanús y Atlético Mineiro. El director, Jorge Kronawetter, detalló que llegaron 12.710 argentinos y 10.993 brasileros.

El resto era de distintas nacionalidades. Los principales puntos de entrada fueron:

Puerto José Falcón: 9.207

Puente de la Amistad: 7.931

Aeropuerto Silvio Pettirossi: 6.620

“Tenemos que ver un número de cierre todavía, porque están saliendo las personas que ingresaron. Fue feriado el viernes y también es feriado hoy en Argentina, entonces se pasearon un poco más su salida”, explicó el director de Migraciones esta mañana.

Señaló que fueron llegando en más de 100 buses y consideró que vio “mucho equilibrio” en cuanto a la cantidad de los hinchas. No obstante, fueron los argentinos los que más llegaron al país el fin de semana para ver el triunfo del Lanús.

“Realmente nos preocupó un poco ese día, el sábado, porque venía con mucho retraso la principal hinchada de Lanús, de 66 buses que prácticamente pasaron en muy poco tiempo. Nosotros teníamos proyectos de iniciar el operativo a las cuatro de la madrugada y ellos llegaban a frontera recién a las 9:30 Entonces, tuvimos ese desafío importante, pero que afortunadamente se hizo de una manera ágil, dinámica y con mucha coordinación con las autoridades argentinas y también con nuestras autoridades que operaban en la otra frontera de Paraguay y salió todo bien, afortunadamente, sin ningún contratiempo”, reflexionó en ABC Cardinal.

Refuerzos hasta febrero

Por otra parte, estimó que el operativo del ingreso al país preparado para recibir a los hinchas de Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina ya se extendería hasta febrero del año que viene, debido al alto flujo migratorio que se registra en época de fin de año y de las vacaciones de verano.

“Lo que hicimos ahora fue adelantarnos esa temporada alta nomás. Empezamos el miércoles pasado con este operativo. Este fin de semana salieron muchas excursiones de colegio, por ejemplo, de fin de curso. Ellos van a ingresar otra vez en unos días más. Siguen saliendo estas excursiones de colegio por los distintos puntos. Esto preferentemente se da en frontera con Brasil por el puente de la Amistad. El siguiente fin de semana se suma el concierto de Shakira. Para los conciertos generalmente hay grupos importantes que vienen de Bolivia, sobre todo, y también en las zonas aledañas a nuestra frontera”, manifestó.