Policía celebra “positiva” cobertura de la Copa Sudamericana y ya mira a Shakira

Por segundo año consecutivo, Asunción albergó la final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de fútbol a nivel de clubes más importante del continente, que disputaron el Atlético Mineiro de Brasil y el Lanús de Argentina el pasado sábado en el estadio Defensores del Chaco. Miles de hinchas de ambos equipos ingresaron al país desde los últimos días de la semana pasada con motivo del evento.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Juan Agüero calificó como “altamente positivo” el evento desde la perspectiva de la seguridad y afirmó que no se registraron “inconvenientes” en los días en que se realizaron fiestas relacionadas a la final en la Costanera Norte de Asunción - el jueves y el viernes – o en el día del encuentro deportivo.

Sin embargo, señaló como un aspecto negativo la presencia de “cuidacoches” tanto en la Costanera como en las inmediaciones del Defensores del Chaco. Comentó que en total unos 82 “cuidacoches” fueron aprehendidos en el marco del operativo.

Además, el día del partido fueron aprehendidos más de 30 hinchas de ambos equipos que intentaron entrar alcoholizados al estado, además de dos seguidores del Atlético Mineiro que fueron interceptados con “estupefacientes”.

No hay denuncia de bus de Mineiro apedreado

Durante el fin de semana se hizo viral un video en el que supuestamente un hincha del Atlético Mineiro denunciaba que el bus en que viajaba fue apedreado por seguidores del club Olimpia.

El comisario Agüero dijo que los reportes iniciales insinuaban que el supuesto incidente tuvo lugar en Itauguá, donde el pasado viernes Olimpia disputó un encuentro de fútbol con el Sportivo Luqueño por el Torneo Clausura del fútbol paraguayo.

Sin embargo, el jefe policial dijo que no existe una denuncia formal del incidente.

Shakira, con cobertura policial de “superclásico”

Con la final de la Copa Sudamericana ya en el pasado, la Policía se prepara para el próximo evento de gran envergadura que tendrá lugar en Asunción esta semana: los dos conciertos que la cantante colombiana Shakira brindará en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño el viernes y sábado próximos.

El comisario Agüero explicó que el despliegue policial para cubrir los dos conciertos será similar a las movilizaciones en torno a los “superclásicos” del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia.

Las prohibiciones también serán similares a las de un partido de fútbol, por lo que las personas que vayan al concierto no podrán ingresar con ningún tipo de arma o con objetos que puedan ser utilizados como armas contundentes o proyectiles.

Sin embargo, según comentó, habrá una diferencia con relación a los partidos de fútbol: no se hará “alcotest” al ingresar al estadio.