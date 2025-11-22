Copa Sudamericana: Siete argentinos no llegaron a la fiesta y este fue el motivo

Tras la gran fiesta deportiva que se vivió en el Estadio Defensores del Chaco por la victoria de Lanús, la Dirección Nacional de Migraciones, brindó detalles de todo el operativo llevado a cabo para garantizar la seguridad en el ingreso al país. Más de 20.000 hinchas llegaron a través de todas las fronteras, mayoritariamente terrestres.

La jornada, marcada por un fuerte movimiento de hinchas, obligó a extremar controles para evitar incidentes durante el evento internacional.

Reportaron que los siete argentinos a quienes no se les impidió el ingreso al país llegaron por el puesto de control de Puerto Falcón, en la frontera con Clorinda.

Cuatro de ellos tenían prohibición vigente de ingresar a espectáculos deportivos en su país, lo que activó alertas automáticas al momento del control.

Adolescente inadmitido y posteo amenazante

Además, en otro procedimiento, un padre y su hijo de 14 años fueron inadmitidos tras encontrarse en las pertenencias del menor un nudillo de acero, considerado un arma contundente.

El séptimo caso corresponde a un joven que había anunciado en redes sociales su intención de viajar a Paraguay portando un arma de fuego, motivo suficiente para bloquear su ingreso de manera preventiva.

Las autoridades indicaron que todas las decisiones se adoptaron siguiendo protocolos de seguridad, que tienen como objetivo prevenir hechos de violencia relacionados al fútbol.

Más de 24.000 extranjeros sí lograron ingresar

Mientras estos siete hinchas quedaron fuera, la fiesta deportiva convocó a 24.023 visitantes del exterior, todos declarando como motivo de viaje la final Sudamericana.

Ingresos por nacionalidad:

Argentinos: 12.710

Brasileros: 10.993

Otras nacionalidades: 320

Principales accesos:

Puerto José Falcón: 9.207

Puente de la Amistad: 7.931

Aeropuerto Silvio Pettirossi: 6.620

Otros: 265

El movimiento incluyó 61 buses de la hinchada argentina y 66 buses desde Brasil, además de vuelos y cruces fronterizos e vehículos particulares.

Operativo de salida tras el partido

Finalizado el encuentro, la Dirección Nacional de Migraciones activó un operativo de salida masiva con controles simplificados para agilizar el retorno de los miles de visitantes que llegaron al país por el evento.

Ese protocolo seguirá acompañado por la Policía Nacional, para garantizar toda la seguridad.