Justicia acatará orden judicial para retornar a “Tío Rico” a Minga Guazú

El Tribunal de Sentencias ordenó el viernes pasado que el procesado por A Ultranza Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, vuelva a la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú.

El mismo había sido trasladado en octubre pasado al penal de Emboscada. Dicha movida se realizó sin autorización judicial de por medio, por lo que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, fue denunciado por desacato.

Al respecto, el ministro Nicora confirmó que el viernes pasado recibieron la resolución del juzgado y que actualmente se encuentran abocados para dar cumplimiento a la orden judicial de traslado.

Justicia explica que el juzgado maneja un criterio distinto

Refirió que el traslado responde al criterio que maneja el Tribunal que solicitó que “Tío Rico” sea devuelto a dicho penal, luego de que el MJ lo haya sacado de esa cárcel sin orden judicial de por medio.

“El juzgado puede tener un criterio, nosotros pusimos a disposición la información necesaria y, si ellos lo consideran pertinente volver a enviarlo a este centro penitenciario, nosotros vamos a darle cumplimiento. Somos respetuosos de la ley, pero lo bueno aquí es que ya está en conocimiento del juzgado sobre los motivos por el cual se procedió al traslado”, dijo.

Asimismo, refirió que desde el MJ, a pesar de que manejan otro criterio, acatarán cualquier orden emitida por el Poder Judicial.

“Podemos tener nuestros motivos y criterios, lo importante aquí es que se está dando un diálogo y hoy lunes vamos a avanzar en ese diálogo fluido que tenemos con el Poder Judicial y, en base a eso, finalmente vamos a terminar tomando las determinaciones que sean las mejores, las pertinentes y en consenso también”, refirió.

Descartan falta de comunicación

Nicora descartó que haya habido una falta de comunicación, considerando que se lo traslada nuevamente a Minga Guazú de donde había sido trasladado hace solo unas semanas.

“Se puso a conocimiento del juzgado los motivos por el cual llevamos adelante el traslado y el juzgado estuvo evaluando en estas semanas y, finalmente, considera que es pertinente volver a llevarlo al lugar de reclusorio donde estaba. Vamos a dialogar en el transcurso del día y vamos a tomar la mejor decisión en conjunto, siempre respetando las decisiones del poder judicial”, indicó.

Tampoco quiso mencionar que con una comunicación previa entre ambos poderes se hubiera evitado la serie de traslados.

“No podemos hablar de lo ya ocurrido. Lo importante es que, reitero, aquí se está buscando un diálogo. Un ministro fue a dialogar con colegas del Poder Judicial y son señales muy importantes, positivas y sanas que queremos dar como institución para poder seguir trabajando de la mejor manera, en conjunto”, dijo.

Un recluso de alto perfil

El ministro no quiso revelar la fecha en la que se daría el traslado, aunque indicó que ello depende del articular con los órganos de seguridad, atendiendo que se trata de un recluso de “alto perfil”.

“Lleva un poco de tiempo, pero evidentemente que tampoco no lo vamos a hacer público el día y la fecha por cuestiones de seguridad”, añadió.

El traslado de Tío Rico desde Minga Guazú hasta la cárcel de Emboscada se había realizado por una decisión humanitaria y no por cuestiones judiciales ni por seguridad, según su defensa, que había celebrado dicha movida que fue revocada por el Tribunal de Sentencia.