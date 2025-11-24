Tribunal ordena regreso de Tío Rico a Minga Guazú

En forma unánime el Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado Federico Rojas y Dina Marchuk Santacruz, resolvió mantener la prisión preventiva al encausado por A Ultranza Py, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y, principalmente, ordenar su traslado nuevamente al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

Dicha resolución la tomó el juzgado, el pasado viernes 21 de noviembre, cuando el procesado Miguel Ángel Insfrán Galeano haya solicitado el 19 de noviembre una revisión de medidas, a través de su abogado Napoleón Acosta. Esto fue alegando motivos de salud.

Cabe señalar que Miguel Ángel Insfrán Galeano fue trasladado a la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, de Emboscada, en octubre pasado. Dicha diligencia se realizó sin que exista una orden judicial que la autorice, por lo que el colegiado tras tomar conocimiento de ello había solicitado informes al Ministerio de Justicia.

En aquella oportunidad, desde el Ministerio de Justicia habían señalado que el traslado de Tío Rico se realizó por cuestiones de seguridad, mientras que su abogado defensor había manifestado que se trató de una cuestión humanitaria de parte de las autoridades.

El Tribunal de Sentencias había ordenado

o entonces el traslado nuevamente a Minga Guazú de Tío Rico, sin embargo ello no se dio, por lo que la jueza María Luz Martínez puso en conocimiento de esto al Ministerio Público señalando el desacato de parte del titular de la cartera de Justicia, Rodrigo Nicora.

Traslados, solo por autorización de juez

Teniendo en cuenta el traslado de una mujer privada de libertad, la Asesoría Legal de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarías, del Ministerio de Justicia, emitió el Dictamen N° 148/25 en el que sugiere “solicitar el pedido de traslado, en su respectivo juzgado, quien deberá resolver dicho pedido previo pedido de informe a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios”.

Además, se dispuso desde el 25 de junio de 2025, se dispuso que a los pedidos de traslados se les deben ajuntar y remitir con documentación correspondiente, esto con el fin de solicitar el pedido de traslado por acercamiento familiar, pues ya no se dispondrá la movida por ese argumento.

A ello se añade que, según el ordenamiento jurídico, la solicitud deberá ser tramitada ante el juzgado de Ejecución Penal respectivo, cuyo juez a su cargo deberá autorizar.

Todo ello se fundamenta en los artículos 254 del Código Procesal Penal y 34 del Código de Ejecución Penal, que establece: “Todo permiso, salida o traslado fuera del establecimiento mientras dure su condición de prevenido, lo autorizará el Juez Penal del procedimiento”.

Tío Rico y su vínculo con el crimen organizado, según la Fiscalía

Miguel Ángel Insfrán Galeano es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales articuladores del esquema de narcotráfico y lavado de dinero investigado en el operativo A Ultranza Py, el mayor golpe contra el crimen organizado en Paraguay. Su figura está catalogada como “de alta peligrosidad”.