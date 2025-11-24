Opositores sellan pacto y Yo Creo lanza candidato a intendente en Ayolas

En conversación con ABC Color, Dennis Dioff señalo que, después varias conversaciones, diferentes sectores de la oposición pudieron llegar a un acuerdo y se decidió que la candidatura a intendente del distrito de Ayolas caiga sobre su persona.

Arturo Gómez Penayo, del Partido Liberal Radical Auténtico, e Isidro Vera, del partido Participación Ciudadana, dejaron de lado sus pretensiones de ser candidatos a la intendencia.

“El objetivo es ganar la intendencia, porque se sabe que desde el poder ejecutivo se puede hacer grandes cosas, y en la Junta Municipal se necesita una gran mayoría para lograr eso”, dijo Dioff.

Lea más: Zcarias Irún opera para presidir la Comisión Permanente

Mencionó que el líder de Yo Creo, el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, le pidió que el sea candidato a intendente de Ayolas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esto es administrar problemas, porque realmente hay muchos problemas en la municipalidad, es necesario reorganizar la casa. Incluso después de pensó en ir solos como Yo Creo, pero se sabe que así la fuerza no será suficiente, acá se necesita el acompañamiento de todos, incluso de los colorados. El objetivo es meter siete concejales y ganar la intendencia”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que el triunfo de Daniel Mujica en la reciente elección municipal en Ciudad del Este, representa para muchos ayolenses una luz de esperanza, y agregó que una victoria de la oposición es posible en Ayolas con la unidad de todos los sectores.

“Gracias a Dios, Miguel Prieto representa esperanza, y el será nuestro candidato a presidente de la República, y desde acá vamos a apoyar esa candidatura”, dijo.

Lea más: Samaniego denuncia que el cartismo persigue a colorados que asisten a actos disidentes