Zacarías Irún opera para presidir la Comisión Permanente

Zacarías Irún había declarado que la bancada cartista le ofreció presidir el órgano vigilante que funcionará durante el receso parlamentario, que se inicia el 21 de diciembre y va hasta el 3 de marzo.

Chase no solo negó que hayan ofrecido la candidatura a la presidencia de la Permanente, sino también dijo que hay varios interesados en dirigir la comisión bicameral que está compuesta por senadores y diputados.

El clan Zacarías Irún está en la mira tras la derrota del Partido Colorado en las elecciones complementarias en Ciudad del Este. El candidato Daniel Pereira Mujica, de Yo Creo, se impuso por una gran deferencia de votos sobre el candidato Roberto González Vaesken.

Lea más: Video: Hacer campaña con Zacarías Irún “fue un suicidio”, dice González Vaesken

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Meses atrás el cartismo y sus aliados en la Cámara de Diputados destituyeron a Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este, sector que se impuso frente al candidato colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varios colorados culparon directamente al clan ZI de la derrota en Ciudad del Este, incluso el candidato colorado dijo que hacer campaña con ellos fue un “suicidio” y que siempre supieron que el líder del movimiento Yo Creo tenía una aprobación del 70%.

El diputado Roberto González (ANR, Añetete) dijo que la diputada Rocío Abed debería dejar el liderazgo de la bancada cartista en Diputados por la derrota. Tras las críticas, Abed deslindó responsabilidad.

Los opositores también se sumaron a las críticas y señalaron que las elecciones en Ciudad del Este fueron un voto contra la prebenda y la corrupción. La presidencia cobra notoriedad de cara a las elecciones municipales.