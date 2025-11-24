Samaniego denuncia que el cartismo persigue a colorados que asisten a actos disidentes

Durante una reunión partidaria realizada este domingo en Pilar, departamento de Ñeembucú, la senadora colorada Lilian Samaniego anunció su intención de competir por la Presidencia en las elecciones generales previstas para el 2028.

La dirigente, líder del movimiento Causa Republicana, cuestionó a la actual conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezada por Horacio Cartes, por lo que considera la imposición de un Lilian Samaniego dentro del partido.

Afirmó que los colorados que participan de actos de la disidencia son objeto de persecución por parte del cartismo.

“Me duele recorrer el país y percibir esto. Duele por la impotencia y por conocer que esto no es coloradismo. Se está buscando imponer un sistema de dominación que no le representa al Partido Colorado. Había amenazas a la gente por participar en el evento de Pilar. Estaban todos monitoreados los que se fueron y donde vamos al día siguiente son perseguidos”, expresó.

Participación sin represalias

Samaniego sostuvo que los afiliados deben encontrar en el partido un espacio que garantice su participación, tanto para quienes acompañan al cartismo como para los sectores disidentes.

“El partido siempre fue: te respeto si sos colorada y tenés visión distinta a la mía, pero tu visión y la mía fortalecen al partido; terminan las internas y las dos trabajamos por la lista uno”, refirió.

Reclamo de autocrítica a la conducción partidaria

La senadora subrayó que la cúpula de la ANR debe realizar una autocrítica sobre este modelo de actuación interna.

“Hoy con este dolor que están construyendo, de la persecución a todos sus familiares o a los cercanos, no sé qué va a acontecer posterior a las internas. Espero es que haya una autocrítica y análisis porque la proyección del partido para el 2028 y las municipales es el gran desafío”, mencionó.

En otro momento, Samaniego cuestionó que al Gobierno de Santiago Peña le falta mayor conexión con los problemas cotidianos de la ciudadanía, por lo que indicó que trabaja en propuestas para responder a esas demandas. “Este gobierno que hoy tenemos, ya no es nuestro gobierno”, resaltó.