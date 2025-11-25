Nacionales
25 de noviembre de 2025 - 23:46

Bailarinas paraguayas se destacan en la segunda edición del festival internacional de Danza en México

De izquierda a derecha, las bailarinas paraguayas María Mercedes Irrazabal Alvarenga, de Areguá, y Jannyne Lorena Benítez Centurión, de Carapeguá.
Las bailarinas paraguayas Jannyne Lorena Benítez Centurión, oriunda de Carapeguá, y María Mercedes Irrazabal Alvarenga, de Areguá, representaron al país en el Festival Internacional “Uniendo al mundo en pareja” a través de la danza. El evento fue dirigido por las maestras Lolita Menchaca y Vanessa Menchaca, del Ballet Folklórico “Amo a México”.

Por Emilce Ramírez

El evento se llevó a cabo en el estadio de lucha libre Arena Naucalpan, en Naucalpan de Juárez, México. El pasado 4 de este mes, Benítez Centurión e Irrazabal Alvarenga participaron en la competencia Internacional de Danza Folklórica, donde Paraguay obtuvo el segundo puesto gracias a sus interpretaciones de La Galopera y la Danza de las Botellas.

Las bailarinas que representaron al Paraguay en México, María Mercedes Irrazabal Méndez y Jannyne Lorena Benítez Centurión.
Uruguay alcanzó el primer lugar con la pareja integrada por Javier Peluffo y Vanina Rojas, quienes demostraron destreza y solvencia en folklore típico, tango y milonga; mientras que Chile obtuvo el tercer puesto.

La gira internacional, dedicada al folklore, se desarrolló del 28 de octubre al 12 de noviembre, reuniendo a delegaciones de 10 países: Chile, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Serbia, España, Honduras, Colombia y México. Las danzarinas recorrieron diversos puntos del país anfitrión con presentaciones especiales en las festividades del Día de Muertos en Ciudad de México, San Luis y Tierra Blanca (Guanajuato); Polotitlán, Naucalpan y Valle de Bravo (Estado de México); además de Morelia y Zacapu (Michoacán).

Bailarines de 10 países participaron de la segunda edición del Festival Internacional de Danza en México.
El 30 de octubre, participaron del Festival de las Almas, uno de los eventos más representativos del Día de Muertos, donde nuevamente conquistaron al público en escenarios culturales internacionales.

El 5 de noviembre, la delegación tuvo también una presentación en el Museo de las Culturas del Mundo, en Ciudad de México.

Este festival, que celebra su segunda edición, continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural y de proyección artística internacional.

Los bailarines que se ubicaron en los tres primeros puestos en el festival de danzas en México.
Los organizadores ya anunciaron la próxima edición, prevista para 2026, prometiendo una experiencia aún más enriquecedora para los países participantes.