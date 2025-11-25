Cierre de lujo tendrá este sábado seminario sobre comunicación

La agenda de la jornada final del seminario “Herramientas para la buena Comunicación” se presenta recargada, ya que mientras la cadencia regular en las sesiones anteriores fue de dos temas, en este caso la propuesta será triple.

Las dos primeras constituirán atractivos indudables, al estar involucrados en las disertaciones periodistas de alta notoriedad en el ambiente, avalados por trayectorias impecables en lo profesional y conductual.

Abrirá la jornada, a las 8:00, Mabel Rehnfeldt, presentadora en radio y televisión de ABC Color, donde además ofrece, al margen de su liderazgo en el equipo de investigación del periódico, una columna semanal de opinión que aparece en las ediciones dominicales. El tema que le tocará exponer a Mabel será “Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente”, con idoneidad única para hacerlo.

Tras la hora destinada al primer turno de la atractiva programación sabatina, será el momento, desde las 9:00 para Óscar Acosta, rutilante figura en los medios del Grupo Vierci, donde ocupa espacios de relevancia en Radio Monumental y el canal Telefuturo. Acosta, quien hace pocas semanas aceptó el desafío de presidir el club de sus amores, Sol de América, tendrá a su cargo el tema “Lenguajes radial y televisivo: ¿son lo mismo?”.

Mabel y Óscar serán presentados ante los asistentes por la periodista de televisión Soledad Franco, una de las voces femeninas más prestigiosas y respetadas del periodismo deportivo nacional.

El punto final a la jornada y al seminario propone el abordaje de un tema aparentemente simple, pero profundo: “El periodismo de ayer, hoy y siempre”, que plantea nostalgia, evolución y la amenaza o no de la tecnología, sobre todo con la irrupción arroladora de la Inteligencia Artificial. Para enfocar esta problemática conformarán una mesa redonda los experimentados y laureados periodistas Estela Mareco, José María Troche, Darío Abelardo Cárdenas y Pedro Servín Fabio, con Gabriel Cazenave, socio del CVP -al igual que los panelistas- y periodista de ABC Color, como moderador.

Como en las jornadas anteriores, el acceso para los interesados -periodistas en actividad, estudiantes o público en general- al Zielo Hotel (Madame Lynch 2833 casi Aviadores del Chaco, Asunción) será libre y gratuito. Quienes participaron de las sesiones previas deben tener en cuenta que para acceder al derecho de obtener un diploma de participación necesitan registrar asistencia al menos a tres de las cuatro jornadas.

Más información puede solicitarse al teléfono 0981 462494.

Las tres jornadas anteriores

El contenido del Seminario se nutrió en las jornadas anteriores de las siguientes disertaciones: 27 de setiembre: El periodista, escritor y columnista de opinión en ABC Color Bernardo Neri Farina habló de los “Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos”. 25 de octubre: El economista y docente Enrique Ocampo desarrolló el “Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos” y el locutor, libretista y asesor de comunicación Hugo Vigray se refirió a “Comunicación corporativa e institucional”. 15 de noviembre: “Fotografía, aliada fiel de una buena publicación” fue el tema de la exposición del fotoperiodista Luis Vera, director de la Casa Bicentenario de Artes Visuales “José Ignacio Soler”, en tanto que la mesa redonda integrada por los exfutbolistas Rogelio Delgado, Francisco Arce y Roberto “Gato” Fernández, moderada por Ramón Ángel Hicks, enfocó el título “El futbolista, éxito, fama, infortunio y olvido”.

