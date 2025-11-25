Decretan tres días de paro en la UNA en reclamo de reajuste salarial

El Consejo Superior Universitario de la UNA, declaró esta mañana tres días de paro, a pedido de funcionarios docentes, que reclaman al Senado la inclusión de G. 30.000 millones para aplicar el 50 % de la nivelación salarial docente, en los dos últimos meses del año. La medida corre a partir de esta tarde con suspensión de clases, sin cancelar exámenes o defensas de tesis.