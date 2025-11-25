Decretan tres días de paro en la UNA en reclamo de reajuste salarial

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), declaró un paro activo de actividades académicas de tres días, a pedido de docentes que exigen al Congreso Nacional, la aprobación de presupuesto para la nivelación salarial del sector.
La medida corre a partir de esta tarde, y sigue mañana con un paro activo, que implica la suspensión de clases en todas las unidades académicas de la UNA.
Lea más: A los 67 años, don Alvar se recibe de abogado y cumple un sueño de vida
Para este jueves 27 de noviembre se decretó un paro total de actividades académicas, administrativas y los servicios imprescindibles que presta la UNA, en todas las unidades académicas.
La profesora Nilsa Ortigoza explicó que esta solicitud fue aprobada por la Cámara de Diputados y la comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, pero falta la decisión de Senadores. Según información que manejan, el pedido no sería aprobado en la Cámara Alta, por lo que decidieron organizarse para protestar frente al Parlamento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El pedido de los profesores
Los profesores aseguraron que el pedido de recategorización salarial, que fue aprobada en la Cámara Baja, corresponde a G. 30.000 millones, que fue lo aprobado por la Bicameral de Presupuesto y por los diputados.
Lea más: PGN 2026: universidades nacionales piden más presupuesto
El objetivo es aplicar el 50 % de la nivelación salarial de docentes y de administrativos en los dos últimos meses del año, incluyendo el aguinaldo correspondiente al 2025.
De los G. 30.000 millones, G. 24.898 millones serían para la nivelación salarial y un remanente de G. 5.800 millones para destinarlos a gastos de crecimiento vegetativo.