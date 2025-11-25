Ybycuí: juez Ortega dispone el sobreseimiento definitivo de tres procesados por un caso de abigeato

Los procesados Emanuel González Araujo, Luis Cañiza y el funcionario municipal Jorge Javier Acosta Cáceres, habían sido recluidos en la Penitenciaría de Misiones y posteriormente cumplieron tres meses de arresto domiciliario. Todos ellos, por disposición del juez Ortega, obtuvieron el sobreseimiento definitivo en la causa.

Acosta, encargado del matadero municipal de Paraguarí, también enfrentaba una orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario.

En el matadero municipal local se habían llevado desde Ybycuí tres animales vacunos para su faenamiento, teniendo en cuenta que el comprador —oriundo del municipio de Itá— pasaría a retirarlos del lugar. Hasta allí llegó la Brigada Antiabigeato y, al requerir las documentaciones correspondientes, González Araujo, responsable de los animales, no presentó la guía de traslado. Por esta razón, todos los que se encontraron en el lugar quedaron detenidos.

La imputación de “abigeato y cohecho” fue presentada el 22 de noviembre de 2024, luego de que la Brigada Antiabigeato interviniera en el matadero municipal de Paraguarí, donde detectó la falta de guía de traslado de tres animales faenados. Sin embargo, el vendedor de los animales declaró haberlos comercializado legalmente y negó que fueran hurtados.

No existen elementos para sostener acusación

Tras analizar las pruebas, el juez Ortega concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de abigeato. Indicó que la falta de documentación completa en dos de los animales no constituía evidencia de un hecho punible.

Tanto González Araujo, Cañiza y el funcionario Acosta fueron finalmente sobreseídos. El primero manifestó su intención de limpiar su nombre, afirmando que durante el proceso se demostró la legalidad de la compra.

El juez Ortega ordenó además la cancelación de cualquier registro público o privado relacionado con la causa, con el fin de resguardar el honor de los involucrados.

González Araujo expresó que está emprendiendo una granja en su comunidad de Paso Paredes, en Ybycuí, y que había retornado de España para invertir y trabajar en su tierra.

Finalmente dijo, que pasó un mal momento debido a un procedimiento que consideró injusto para los procesados. Recalcó que la resolución del Juzgado y el finiquito de la causa ya fueron comunicados a la Comandancia de la Policía Nacional.