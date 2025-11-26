Caso María Fernanda: abogado detenido tras entrega vigilada de G. 30 millones en Coronel Oviedo

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Marlene González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien, junto a funcionarios fiscales, ejecutó el allanamiento del estudio jurídico ubicado en el centro de Coronel Oviedo. Durante el operativo se concretó la detención del profesional del derecho, luego de recibir el dinero bajo vigilancia, indica el reporte oficial.

Según la denuncia, el pedido indebido de dinero ocurrió el 19 de noviembre, cuando la víctima señaló que un funcionario fiscal y el abogado le exigieron pagos a cambio de una salida procesal menos gravosa en la causa penal donde está imputado y acusado. El contacto se dio mediante una conocida que actuó como intermediaria.

De acuerdo con el relato, inicialmente el monto solicitado fue de G. 25 millones, más G. 1.000.000 para un supuesto ofrecimiento como “donación”. Sin embargo, el 20 de noviembre el abogado comunicó un incremento de G. 5 millones, totalizando G. 30.000.000, más el millón adicional que debía ser entregado al presunto intermediario.

Con todos estos elementos, la Fiscalía ordenó el allanamiento y la detención, en busca de evidencias que permitan aclarar el presunto esquema de coima que involucra al abogado y al funcionario investigado.

Avances en la causa por el crimen de María Fernanda Benítez

Tras seis meses del asesinato de María Fernanda Benítez Martínez (17), el Ministerio Público informó avances clave en el proceso. La fiscala Gloria Rojas presentó dos acusaciones dirigidas contra Ricardo Villamayor y Franco Antonio Acosta Céspedes, anteriormente imputados en la causa.

Ambos enfrentan cargos por frustración de la ejecución penal, figura que se mantiene desde la etapa inicial y que ahora avanza hacia juicio con las nuevas elevaciones.