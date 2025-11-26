Granada no pedirá disculpas a mujeres que lo denunciaron por acoso: “No hay pruebas”

El Tribunal de Sentencias resolvió hoy condenar en forma unánime a 10 años de pena privativa de libertad al ex gerente del Grupo Albavisión Carlos Javier Granada Fernández. En su defensa, señaló que la condena se basó solamente en “declaraciones”.

“Yo no voy a calificar como resolvieron ellos, ellos tienen su forma de ver, yo soy inocente”, señaló.

Con respecto al hecho de que una de las juezas destacó que hasta la fecha sigue sin pedir disculpas por los hechos de coacción,coacción sexualyacoso sexual, insistió en su inocencia.

“Cómo voy a pedir disculpas de algo que no hice (...) El relato, acá es cierto, hubo relatos acá, pero por lo visto no escucharon mi parte”, señaló.

Agregó que está esperando que se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada, pero precisamente minutos después de ello se confirmó que la Sala Penal resolvió rechazarla, por lo que la condena sigue firme.

Granada dice que “generó odio” al ser gerente

Cuando se le planteó que muchas víctimas declararon en su contra, dio a entender que se trató de rivalidades o hasta quizás venganzas por acciones tomadas durante su rol de gerente.

“El canal es una cuestión, yo no voy a decir que no era un tipo exigente, habré generado odio con muchísima gente, no digo que estando en un cargo como en el que estaba, se le echó a muchísima a gente antigua”, manifestó.

Agregó que su “error” fue asumir responsabilidades de otros.

“Hay que comprobar qué es lo que cada una dijo, por declaraciones... No hay prueba. Son declaraciones, de ellas, a la psicóloga. No hay ninguna prueba. Si existe un WhatsApp, muéstrenme algo que indique que yo les convocaba a ellas, que yo les escribí algo”, insistió ante los medios.

Finalmente, confirmó que va a presentar una apelación y seguirá peleando.

Tras la condena, el Tribunal le revocó las medidas alternativas y Granada ahora deberá ahora cumplir la prisión preventiva.