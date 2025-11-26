Indignación en Ybycuí por la demolición del Paseo de los Ilustres

El “Paseo de los Ilustres” fue inaugurado en 2010 y formaba parte de los proyectos del Bicentenario del Paraguay, impulsados por el Cabildo, el Congreso Nacional, Itaipú Binacional y la Municipalidad de Ybycuí. Dicho emprendimiento era considerado un legado cultural y patrimonial de la comunidad.

Lea más: Ministro de Educación destaca avances del programa “Hambre Cero” y la transformación de escuelas rurales

En Paraguay se construyeron 22 “Paseos de los Ilustres” con sus respectivos teatros al aire libre, en distintas ciudades. La iniciativa buscaba rendir homenaje a ciudadanos locales destacados que ya habían fallecido y brindar a las futuras generaciones un espacio para fortalecer la identidad cultural y fomentar expresiones artísticas al aire libre.

La Intendencia de Ybycuí demolió el anfiteatro, el paseo peatonal con asientos y una fuente de agua. Quedó en pie el monolito con estatua y placas en homenaje al maestro Florentín Giménez, al agrónomo Lino Morel, a Robert Giménez, al fundador del Partido Colorado, Gral. Bernardino Caballero, entre otros.

La exintegrante de la Comisión del Bicentenario, Noelita Filippini, calificó la demolición como “una burrada” y criticó la falta de gestión cultural y apego a la historia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Trabajé para que Ybycuí tuviera su Paseo de los Ilustres como recuerdo perdurable de los 200 años de independencia de Paraguay y como punto de encuentro para talentos artísticos locales”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que la decisión refleja “incapacidad y desidia” por parte del municipio, que ha dejado el espacio en abandono.

Lea más: Los cincos saltos naturales que invitan a visitar Ybycuí

Otra pobladora, Natalia Florentín, expresó que la demolición de una obra que involucró recursos, gestiones y voluntades a nivel nacional genera una “decepción difícil de describir”.

La demolición se realizó sin autorización de la Junta Municipal, sin consulta ciudadana ni socialización con los pobladores. Hasta el momento se desconoce qué proyectos se planean realizar en el lugar, qué empresa los ejecutará y cuál será el monto de inversión, explicó el concejal colorado Andrés Rolón.

Intentamos obtener la versión de la intendenta Servín, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Sin embargo, accedimos a su estado en WhatsApp, en el que dice que solo se trata de una remodelación.

“Qué linda es la libertad de expresión, donde todos podemos opinar y compartir nuestras inquietudes e ideas. Solo quiero darles tranquilidad a quienes piensan que la avenida o el Paseo de los Ilustres fue demolido: eso es una mentira. Se está remodelando y muy pronto estará luciendo con todo su esplendor para disfrute de toda la ciudadanía de Ybycuí”, dijo.