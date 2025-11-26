Inician construcción del Centro de Rehabilitación de Equinoterapia en San Juan Bautista, Misiones

En el predio de la Segunda División de Caballería, asentada en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, iniciaron los trabajos para la construcción del edificio de consultorios del Centro de Rehabilitación de Equinoterapia.

Eva Silva, usuaria del servicio junto a su hija, destacó que la construcción será un beneficio importante para los niños, ya que el centro cuenta con varios profesionales médicos especialistas en diversas áreas pediátricas que realizan atenciones en el lugar.

“Actualmente tenemos profesionales en fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional y neurología infantil, quienes están atendiendo en oficinas de la comandancia. Con este edificio tendremos un espacio propio, con todas las comodidades para brindar una atención adecuada a los chicos”, expresó.

La obra contará con tres consultorios, una sala de espera y baños sexados, donde se realizarán las atenciones a los niños con discapacidad que acuden diariamente al servicio de equinoterapia. La inversión es de G. 350 millones, financiada por la Gobernación de Misiones.

El centro actualmente asiste a 150 niños, entre consultorios y equinoterapia, provenientes de distintos puntos del departamento. De ellos, 70 utilizan el servicio de equinoterapia de manera diaria, siguiendo las recomendaciones médicas.

El teniente coronel diplomado de Estado Mayor, Jorge Ríos, subdirector del Centro Terapéutico de Equinoterapia de la institución castrense, recordó que este servicio, destinado a niños con discapacidad, funciona desde el año 2007.

Indicó además que cuentan con ocho equinos, que se turnan día por medio para los servicios en turno mañana y tarde. Son acompañados por instructores y auxiliares de equitación de la Segunda División de Caballería, profesionales del área y responsables del cuidado de los caballos.

La equinoterapia es una terapia asistida con caballos que mejora el desarrollo físico, emocional y social de personas con diferentes discapacidades. El movimiento del caballo ayuda a fortalecer músculos, mejorar la postura, estimular el sistema neurológico y aumentar la autoestima, siendo especialmente útil para niños con dificultades motoras, cognitivas o emocionales.