¡Se le trancó el anillo en el dedo! Así lo auxiliaron los bomberos

El comandante Marcos Benítez, de los bomberos “Campo Nueve”, comentó que este año hay entre dos a tres casos mensuales de extracciones de anillos atorados en el distrito de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, que motiva una intervención de los voluntarios.

El último fue dado a conocer mediante las redes sociales del cuartel, que afectó a un joven que tuvo una lesión en la mano y luego ya no pudo retirarse el anillo del dedo.

“Tenemos constantemente servicios de este tipo; personas que algunas veces por afecciones se le queda atorado el anillo, el uso prolongado o inclusive tras subir de peso ya no pueden extraer”, detalló.

Asimismo, precisó que el trabajo de extracción no dura más de 15 minutos y la prioridad claramente es proteger al dedo afectado, por lo que con una herramienta logran hacer un corte sin causar una herida.

Recomendaciones de los bomberos

Según el comandante, cuando ocurre un caso similar, lo más recomendable es no intentar sacar el anillo a la fuerza, sino, acercarse a los bomberos para recibir asistencia.

Asimismo, instó a no utilizar anillos que aprieten o sean pequeños, ya que eso podría imposibilitar su extracción a futuro.