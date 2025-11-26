Ubicación de vendedores en concierto de Shakira corre por cuenta de la organización del evento

Vendedores ambulantes se manifestaron esta mañana en las inmediaciones del estadio La Nueva Olla para exigir una reubicación que les permita sostener las ventas previstas durante los conciertos de Shakira.
Reclaman acceso al paseo central de la avenida Quinta, actualmente bloqueado por un vallado.
Alejandro Buzó, Director de Mercados Municipales, se refirió a este tema, explicando que la definición de los espacios para vendedores se está definiendo por parte de la organización, en conjunto con la Policía Nacional.
“Ni la Dirección de Mercados ni la Municipalidad de Asunción no están definiendo estas áreas”.
Con relación a la acreditación que se les otorga, aclaró que es gratuita y lo que se paga es un canon por la utilización de espacio público.
“Uno se acredita por evento y el costo de 190.000 guaraníes que están mencionando es por los tres eventos, Copa Sudamericana y los dos días de Shakira. Si uno se acredita a un solo evento, paga solamente por ese evento”, señaló.