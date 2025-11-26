Ubicación de vendedores en concierto de Shakira corre por cuenta de la organización del evento

El Director de Mercados Municipales, Alejandro Buzó, comentó que ellos no tienen injerencia en la decisión de donde ubicar a los vendedores. Eso corre por cuenta de la organización del evento y la Policía Nacional. En cuanto al canon que pagan los vendedores, aclaró que el pago es por evento al que se acrediten, y cada uno tiene un costo específico.