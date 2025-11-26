Shakira: vendedores se manifiestan para exigir reubicación en paseo de Quinta

Este viernes y sábado se realizará el concierto de la artista colombiana Shakira. Los preparativos prosiguen en inmediaciones del estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, en el barrio Obrero de Asunción.

Vendedores pretenden una mejor reubicación para lograr las ventas que tienen proyectadas para los días del evento, por lo que esta mañana se manifiestan en zona del estadio.

Los movilizados exigen que se les habilite el paseo central sobre la avenida Quinta, donde se colocó un vallado con chapas para que no ingresen los vendedores.

“No estamos ajenos de pagar. Con tal que nos dejen trabajar tranquilos y que nos habiliten este paseo, nosotros somos felices. Hay muchas personas que necesitan de esta fuente de trabajo”, dijo una comerciante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Shakira: “Fuimos estafados”, dicen vendedores ambulantes ante vallado de la Nueva Olla

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pérdidas en eventos anteriores motivan el pedido

La vendedora lamentó que invierten bastante en mercaderías e insumos, por lo que requieren de un buen espacio para la venta.

Añadió que en el marco de la final de la Copa Sudamericana, desarrollada el sábado pasado en el Defensores del Chaco, registraron pérdidas porque quedaron lejos de la zona de mayor concurrencia.

Mencionó que la falla en la ubicación ocurrió debido a que no verificaron previamente la zona que se les habilitó, por lo que en esta ocasión ya se adelantaron y están exigiendo un mejor lugar.

Lea más: Concierto de Shakira: vallado sobre avenida Quinta alarmó a comerciantes

El canon de la Municipalidad de Asunción es de G. 190.000 por un combo que comprende la final de la Copa Sudamericana y los conciertos de Shakira, según precisaron los comerciantes.