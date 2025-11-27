Acceder a línea de agendamiento es una cuestión de suerte, denuncian pacientes

Los pacientes del Hospital de Lambaré deben utilizar la línea 154 para agendarse para consultar con las diferentes especializaciones, un servicio al que algunos acceden por una cuestión de suerte.

“Está habilitada la línea 154 para los agendamientos, pero hay mucha queja de que no funciona o suena durante mucho tiempo, pero no hay atención”, comentó una de las señoras que aguardaba turno para ingresar a consultar.

Seguido agregó: “Algunos mencionaron que pudieron conseguir cita médica sin complicaciones llamando a ese número. Yo tuve que esperar media hora más o menos para que me atiendan”.

Otra de las pacientes señaló que ante la falta de atención vía telefónica, la solución es llegar hasta el hospital y pedir turno con la secretaria de la profesional con la que se quiere consultar.

“Por teléfono nadie atiende. Uno espera más o menos media hora y si te atienden te dicen que ya no hay más lugar para agendar. Yo tengo que consultar con la diabetóloga, entonces para asegurar vine a pedir turno directamente con su secretaria”

En la otra cara de la moneda, varias personas indicaron que no les costó nada ser atendidos y conseguir el agendamiento del turno para el profesional que necesitaban. “A mí no me cuesta, siempre entro rápido. Capaz sea cuestión de suerte”.

“Media hora esperé para que me atiendan, pero lo importante es que entré y conseguí turno”, apuntó otra señora que esperaba para consultar con la diabetóloga.

Para concluir, casi todos los entrevistados mencionaron que se debe mejorar el trato de los médicos para con los pacientes. Hoy te miran y te atienden rápido posible. “Se perdió la humanidad por parte de los médicos con los pacientes”.