“Los concejales son tibios”: afirman que el intendente de San Ber ya habría firmado contratos si hubiera unidad en la Junta

El conflicto desatado por el funcionamiento de discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores expone una descoordinación en la Municipalidad de San Bernardino. La ordenanza aprobada por el órgano deliberativo, y que tuvo sanción ficta, habilita a los locales nocturnos a operar por un año más. Sin embargo, el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) se niega a firmar los contratos para la temporada veraniega 2025/2026.

La nota N° 850/2025 de la Junta Municipal, del 27 de marzo de 2025, firmada por el presidente y el secretario del órgano deliberativo, Óscar René Valdez (ANR) y Juan Carlos Benítez, respectivamente, señala que se remite a la Intendencia la Ordenanza N° 55/2025. Tiene sello de Mesa en la citada fecha (ver facsímil). La normativa establece la extensión por un año más de los efectos del artículo 9 de la Ordenanza N° 36/2023.

Menciona claramente que, mediante la Ordenanza N° 22/2025, “se extiende por el periodo de un año los efectos del artículo 9° de la Ordenanza N° 36/2023, por la que se establecen condiciones especiales y temporales para el funcionamiento de locales nocturnos en el predio del Anfiteatro José Asunción Flores hasta febrero del año 2025”.

Pese a los reiterados pedidos de gremios de empresarios de que el intendente cumpla la ordenanza y firme la extensión de contrato con las empresas que operan discotecas y bares en la zona del Anfiteatro José Asunción Flores, no hubo una respuesta concreta de la Junta Municipal de San Bernardino durante la sesión de este lunes. El hecho generó molestias entre los sectores afectados.

El tema en cuestión fue planteado a través de una minuta presentada por el concejal Arnaldo Vera (PLRA), quien no solo reprochó la falta de decisión del intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista), sino también la postura de sus colegas.

“Los concejales son tibios. Si todos nos uniéramos, el intendente ya hubiera firmado con las empresas del anfiteatro”, afirmó durante la sesión.

Añadió que la Municipalidad arrastra desde hace semanas una indefinición que perjudica directamente a la ciudad en vísperas del inicio de la temporada alta.

La discusión se intensificó cuando el concejal Wilfrido Villanueva (ANR) advirtió que, si el Ejecutivo Municipal continúa sin responder, “habrá graves consecuencias para la ciudad”, haciendo referencia al impacto económico y operativo que genera la falta de un acuerdo formal.

Marilín Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio, relató con visible indignación lo ocurrido durante el encuentro. Explicó que los representantes del sector acudieron con expectativas de diálogo y soluciones, pero terminaron retirándose con las manos vacías.

Indicó que, una vez más, no recibieron respuestas claras ni compromisos concretos, situación que, según afirmó, ya desgasta y frustra profundamente a los empresarios que esperan decisiones firmes para avanzar.

Para Caballero, la falta de definición del intendente en cuanto a la firma del contrato refleja desinterés y afecta directamente a quienes invierten, generan empleo y sostienen la economía local.

A pesar del debate, la Junta no emitió una postura firme ni un pedido unificado con respecto a la actitud asumida por Ruiz Díaz hace semanas. Ante esta falta de claridad, los empresarios y la presidenta de la Cámara de Comercio volvieron a retirarse de la sesión sin respuestas, reflejando el creciente malestar del sector comercial y turístico.

Hasta ahora, el intendente Ruiz Díaz no comunicó si procederá o no a firmar los contratos que vienen solicitando por las empresas del anfiteatro. No responde llamadas ni mensajes telefónicos.