Desde diciembre, aerolínea de bajo costo tendrá vuelos regulares a Buenos Aires

El próximo lunes por la mañana aterrizará el primer vuelo regular en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de la aerolínea de bajo costo Flybondi, dando inicio a la operación de la ruta Asunción (ASU) – Buenos Aires (AEP), que contará con frecuencia diaria.

Esta será la principal puerta de entrada de Flybondi al mercado paraguayo, con una oferta enfocada en estimular el turismo y los viajes corporativos.

A partir del 12 de diciembre, se sumará la ruta Asunción – Córdoba (COR) con 3 vuelos semanales, ampliando las alternativas de conexión directa entre Paraguay y una de las principales provincias de Argentina, que funcionará como un hub estratégico para la aerolínea durante la temporada alta.

Desde Córdoba, Flybondi conecta con destinos como Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Bariloche, Neuquén, Salta, como así también destinos internacionales como Río de Janeiro y Florianópolis.

Conexiones de Flybondi

En una etapa posterior del plan de operación en el país, Flybondi incorporará también la ruta Encarnación (ENO) – Buenos Aires (BUE), que comenzaría a operar en el mes de febrero.

El Aeropuerto Tte. Amín Ayub de Encarnación, que adquirió recientemente carácter internacional tras la inversión realizada por el Gobierno del Paraguay con motivo del Rally del Paraguay, ya había recibido su primer vuelo internacional el pasado 27 de agosto, durante una operación especial vinculada al WRC.

Esta nueva etapa de operación en Paraguay responde a la visión de expandir la conectividad aérea y acercar más destinos a más personas, fortaleciendo los vínculos binacionales, destacan.