Aerolínea lanza una campaña de descuento para volar a Argentina: estos son los precios

La low cost argentina (compañía aérea de bajo costo a Argentina), anuncia su regreso a Paraguay en diciembre. Ofrecerá pasajes con hasta un 30% de descuento y una promoción 2x1 en vuelos.

Los pasajeros podrán acceder hasta un 30% de descuento en todas las rutas nacionales e internacionales, además de una promoción especial 2x1.

Las personas que compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional, recibirán de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional a elección.

El ticket bonificado incluye un equipaje despachable de hasta 12 kg y podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025, con disponibilidad para todo el calendario de vuelos.

A partir de diciembre, Flybondi retomará sus operaciones en Paraguay, ofreciendo vuelos directos y accesibles que fortalecerán la conexión entre ambos países y potenciarán el turismo regional.

En el marco de CyberFly, la aerolínea también lanzó tarifas promocionales que estarán disponibles hasta el domingo 9 de noviembre en su web oficial, con pasajes desde:

US$ 39 por tramo para Encarnación-Buenos Aires , que retoma el 1 de diciembre.

US$ 68 por tramo para la ruta Asunción- Buenos Aires , que tendrá su vuelo inaugural el 1 de diciembre.

US$ 65 por tramo para Asunción-Córdoba, que comienza el 12 de diciembre.

En cuanto a los vuelos por Argentina se pueden encontrar tickets desde:

US$ 18 para Buenos Aires-Mendoza.

US$ 20 para Buenos Aires-Bariloche.

US$ 22 para Buenos Aires-Puerto Madryn.

Además, para las rutas que se inaugurarán en diciembre saliendo desde la ciudad de Córdoba hay pasajes desde: