Ley anti ONG trabó desembolso para cirugías de niños en Clínicas, confirman

La falta de desembolso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Fundación Corazoncitos puso en vilo a más de 15 niños que necesitaban con urgencia una cirugía para tratar su cuadro de cardiopatía congénita, quienes están internados en el Hospital de Clínicas.

La fundación recibió fondos hasta marzo de este año y con la aplicación de la nueva ley conocida como antiong, tuvo trabas en la posibilidad de seguir solventando la compra de insumos y medicamentos para los niños para este tipo de patologías.

El director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, confirmó que esta nueva ley generó problemas con muchas ONG en la rendición de cuentas.

“Hay muchas que no están recibiendo desembolso. Colaboran con los diferentes servicios. Corazoncito, por ejemplo, colabora con cardio pediatría. Yo había hablado con el jefe, él me comentó que no estaban recibiendo y que no podía desembolsarse, o sea, no se podían entonces llevar adelante cierto tipo de cirugías”, detalló.

Hospital consiguió fondos

Sin embargo, pese a no contar con los fondos, el Hospital de Clínicas consiguió los medicamentos necesarios para realizar las cirugías y no dejar a los pacientes a la deriva.

“Movimos un esquema con el Ministerio de Salud, hablamos con la ministra, con los viceministros, generamos una estrategia para poder cubrir eso con los insumos que tiene el Acosta Ñu, San Jorge, nosotros también y previendo un presupuesto para el año que viene para poder también empezar a adquirir y suplir esa deficiencia de la fundación que dejó de recibir”, refirió.

El Hospital de Clínicas es una escuela de la Facultad de Ciencias Médicas asistencial docente, es decir, se aplica la medicina como docencia. La institución tiene más de 130 años y en todo ese tiempo nunca contó con presupuesto que acompañe a la demanda.

El presupuesto del hospital para remedios, inyectables, antibióticos es de alrededor de G. 17.000 millones por año, mientras que el de descartables, guantes, jeringas, vías para el suero y otros productos que se usan en actividades quirúrgicas y en las terapias es de entre G. 12.500 millones y G. 13.000 millones.

Clínicas necesita el triple del presupuesto

Este presupuesto no alcanza, por lo que muchas veces hay una gran parte de medicamentos e insumos que el paciente tiene que comprar, alcanzando una de las tasas más altas de la región que ronda entre el 45% y 50% del gasto de bolsillo.

El hospital recibe entre 550.000 y 600.000 pacientes en consultorios externos por año, realiza 20.000 cirugías anuales de alta complejidad, 160.000 pacientes que pasan por urgencias cada año y 42.000 internaciones anuales.

El hospital cuenta actualmente con 18 camas de terapia intensiva para adultos, 8 camas pediátricas y 12 neonatales que se dividen en mediana, alta y baja complejidad.

Según indicó Giubi, el Hospital de Clínicas necesita al menos el triple del presupuesto asignado para satisfacer en un 100% la demanda, un monto que rondaría los G. 35 mil millones o US$ 5.000.000.

Insistió en que con la prevención se ahorraría mucho más en salud y recordó que una epidemia que existe actualmente en nuestro país es el trauma, generado principalmente por los accidentes de tránsito.