Museo Memoria Viva requiere urgente reparación de canaletas de Patrimonio Histórico encarnaceno.

Desde el mes de septiembre de este año se registraron averías en el techo del Exmolino Harinero San José, declarado Patrimonio Histórico de la ciudad y que alberga al Museo Memoria Viva. Según los responsables del acervo del museo, que cuenta con más de 650 piezas de época de la Villa Encarnación, la situación se agrava con el tiempo, causando inundaciones dentro de la estructura.

La filtración de agua se debe a la avería de las canaletas que se ubican en uno de los costados del edificio, lindante a la Playa San José de la ciudad. La presidenta de la Asociación Memoria Viva, Graciela Kasprzik, indicó que la situación expone a los artículos, así como a la estructura, que tiene entrepisos y escalera de madera.

Los asociados solicitaron la intervención del lugar de manera urgente a la Municipalidad de Encarnación y a otras instituciones, como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación, pero sin respuesta oficial favorable.

Lea más: El bien común será tema del novenario y fiesta de la Virgen de Itacuá

Ejecución de mejoras

El director de Obras de la Municipalidad de Encarnación, arquitecto Edgar Fernández, manifestó que están en ejecución acciones para el mantenimiento y mejora de las playas y la costanera de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que, dentro de este cronograma de trabajo, que comprende reparación y pintura de espacios públicos como canchas, luminarias y otros, se encuentra presupuestada la reparación de los edificios del Exsilo y el Exmolino Harinero, ubicados sobre la avenida Costanera República del Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la solicitud de los responsables del museo, afirmaron que se realizará el recambio de los 20 metros de canaleta averiada, así como otros trabajos de pintura del lugar histórico.

El arquitecto estimó que la primera etapa de las obras estará concluida para la apertura de temporada alta y que se espera completar este sector antes de Navidad.