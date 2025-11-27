Oposición ayolense se une para disputar la Intendencia en 2026

El candidato a concejal municipal de Ayolas por Participación Ciudadana, Isidro Vera, indicó que ayer se concretó la firma del pacto político, denominado “Recuperar el Paraíso”. La alianza está compuesta por el PLRA, Yo Creo y Participación Ciudadana. El acto se realizó en el Comité Liberal de Ayolas, con la presencia del diputado nacional Arnaldo Valdez (PLRA) y referentes sociales del distrito.

El acuerdo firmado establece cinco puntos esenciales. El primero confirma como candidato a intendente de la alianza al ingeniero Dennis Dioff, representante del movimiento Yo Creo. En segundo término, se resolvió que para la Junta Municipal se presentará una lista única y unificada, otorgando el primer lugar al PLRA, el segundo a Participación Ciudadana y el tercero a Yo Creo. Además, se prevé la creación de un cogobierno municipal entre los partidos integrantes. Las propuestas de campaña serán elaboradas conjuntamente entre los sectores políticos y la ciudadanía.

Lea más: Lamentan retroceso de la salud en Alto Paraguay

Vera expresó que el objetivo principal del acuerdo es generar la unidad total de la oposición, con la meta de propiciar un cambio en la administración municipal ayolense. Destacó que la intención es modificar el modelo de gestión vigente e implementar uno más participativo y transparente. Sostuvo que la elaboración del presupuesto del ejercicio fiscal debe realizarse con la intervención directa de vecinos de los distintos barrios de la ciudad. Según afirmó, este proceso permitiría fortalecer la participación ciudadana y promover mayor control social.

En su momento, Dennis Dioff señaló que, tras diversas conversaciones con distintos sectores opositores, finalmente se llegó a un consenso para designar su candidatura a la intendencia de Ayolas. Mencionó que el paso decisivo fue alcanzar un entendimiento amplio que represente a todos los actores involucrados. Afirmó que el objetivo central de la alianza es conquistar la administración municipal, “porque se sabe que desde el poder ejecutivo se pueden hacer grandes cosas”, expresó el aspirante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hospital Distrital de Santa Rosa enfrenta déficit de insumos, médicos y espacio en laboratorios