Peligra el transporte público en Asunción por falta de ajuste tarifario, afirman empresarios

Las empresas permisionarias de transporte de pasajeros de Asunción exigen que la Junta Municipal apruebe el aumento de 600 guaraníes en la tarifa para poder sostener el servicio. Teófilo Morales, vocero de las empresas permisionarias, señaló que esta indefinición podría dejar a los asuncenos sin el servicio de transporte.

“Cada día que pasa estamos más preocupados porque surge una suerte de indefinición constante de parte de la Junta Municipal. En el ámbito municipal, el Ejecutivo Municipal ya dictaminó favorablemente como única salida de emergencia ante esta situación crítica que estamos atravesando”, señaló Morales.

Seguidamente, manifestó que preocupa bastante cómo dilatan la definición, pues cada día que pasa se están teniendo más dificultades para acceder al servicio.

“Ese mínimo de 600 guaraníes de ajustes va a servir para que nosotros podamos sostener el servicio y levantar las unidades que están descompuestas, deterioradas en los talleres de las empresas”, remarcó.

Luego advirtió: “Caso contrario, nosotros vamos a tener que salir del servicio y eso es lo que nos está preocupando. Si no deciden en el tiempo oportuno, esto va a morir. En síntesis, los asuncenos van a quedarse sin transporte público”.

El vocero de las empresas permisionarias contó que conversaron con varios concejales y en las reuniones vemos que varios son los que tienen una postura favorable y otros no tienen postura favorable.

“Creemos que hay una suerte de un falso populismo de parte de la Junta Municipal, como que les temen a la ciudadanía a la que dicen representar para que se tome esta decisión”, sostuvo.

En otro momento dejó en claro: “Evidentemente, no es agradable un ajuste de tarifa en ningún momento, en ningún caso, pero es necesario porque le está condenando a esa misma ciudadanía a usar transporte alternativo como las plataformas, que les cuesta muchísimo más caro”.

“Esta indefinición no está en defensa del consumidor, sino que directamente está atacando contra la economía de la población”, concluyó.