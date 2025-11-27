Tesorera del curso desapareció con G. 40 millones de la colación, denuncian

Padres de alumnos del tercer año del bachiller técnico en salud (BTS) del Colegio Nacional Héroes de la Patria de Luque denunciaron por estafa ante la Policía Nacional a una mujer identificada como Leticia Odalis Bembeniste, quien era tesorera del curso y quien supuestamente desapareció con G. 40 millones que eran para la colación de los estudiantes.

De acuerdo a la denuncia que realizaron, el monto es el que obtuvieron tras varios años de organizar actividades del curso para poder ahorrar y tener su propia fiesta de colación que estaba programada para el 10 de diciembre, la cual ahora no podrá concretarse debido a la desaparición de la mujer con el dinero.

La denuncia se realizó luego de que una de las madres recibió una llamada del local de eventos, cuya dueña -Susana Santa Cruz-, quien le manifestó que solamente se entregaron G. 3.000.000 para el alquiler del local, sin realizar ningún otro pago más, pese a insistirle a la tesorera con la necesidad de cerrar la reserva del lugar.

Los padres encararon a la tesorera, a quien le exigieron que demuestre las facturas de los pagos realizados; sin embargo, esta presuntamente no contestaba los mensajes ni atendía las llamadas.

Transferencia de fondos

Además del reclamo por parte del local, los padres y estudiantes fueron hasta la cooperativa en la que tenían depositado el fondo del curso, donde le comunicaron que realizaron una transferencia a la cuenta personal de la tesorera.

“Ellos se fueron como para ver cuánta cantidad de plata había en la Cooperativa de Luque, donde se tiene la plata, y algo pasó en la cooperativa y se tuvo que trasladar toda esa plata a la cuenta personal de la señora Leticia. De ese movimiento nadie sabía nada”, denunció una de las alumnas.

Los padres y alumnos siguieron presionando e insistiendo por varios días a la tesorera para que explique lo que ocurrió, hasta que finalmente una noche respondió supuestamente lo siguiente:

“Buenas noches para todos ya sabesn lo qué pasó. Es la única vez que voy a escribir en el grupo. Me hago responsable de todo yo tuve un problema en el banco, aparte de otros más. En su debido momento voy a demostrar todo. No hable antes, por que me acesore legalmente (sic)”, escribió.

La mujer se comprometió en el mensaje a devolver el dinero y acusó a una de las madres de “inventar y mentir”, además de advertir que tomaría acciones legales si continuaban comunicándose con su hija.

Después del mensaje, tanto la mujer como su hija, salieron de todos los grupos y cambiaron de número de teléfono.

Presión para pagos

Una de las estudiantes relató como durante los últimos meses, tanto la tesorera, como la presidenta de la comisión de padres, identificada como Fabiola Vargas, presionaron para que los padres realicen los pagos para señar la fiesta; sin embargo, posteriormente nunca presentaron factura de los pagos realizados, pese a la insistencia.

“Nosotros, ayer a las 21:00, nos fuimos frente a su casa, todos los padres y alumnos nos reunimos y de su paradero no se sabe nada de ella. Nos fuimos, nadie estaba en su casa, y Ahora lo que necesitamos es que se nos devuelva la plata y que la señora Leticia dé su cara y hable con propiedad de todo lo que pasó, porque no nos dio ninguna explicación (sic)”, concluyó la alumna.

La denuncia se realizó en la Comisaría Tercera de Luque por los padres de los alumnos.