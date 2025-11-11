Para el jueves se fijó audiencia de conciliación por estafa masiva en rueda de aporte piramidal

Los principales responsables de esta rueda de estafas serían Liz Paola de los Santos Varela Rodas, Nimio Adrián Santacruz y Luna Jazmín Monserrat Irala Varela, quienes fueron denunciados por más de 90 personas por supuestamente ser las cabecillas de esta red piramidal en Coronel Oviedo.

Las víctimas aportaron entre G. 200.000 y G. 1.000.000, y se estima que existen más de 1.000 personas que fueron estafadas con la promesa de triplicar lo invertido dentro de los 22 días posteriores al aporte.

El abogado Milner Chávez, representante de los afectados, informó que a las 10:00 de este jueves está prevista la audiencia de conciliación en la sede del Ministerio Público de Coronel Oviedo. Indicó que sus clientes exigen la devolución total del dinero y que, de no llegar a un acuerdo, solicitarán que las personas responsables de esta estafa colectiva sean enviadas a prisión.

Las investigaciones están a cargo de las fiscales Gladys Torales y Lourdes Soto, quienes deberán continuar con la causa en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo.

Los denunciantes aguardan que más víctimas de otras ciudades también se unan a la causa, a fin de aumentar la cantidad de afectados por esta rueda de aportes piramidal que, en esta ciudad, ya llegó a su fin.