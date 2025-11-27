Yataity del Norte: pobladores y exigen la terminación de obras en hospital básico para el 31 de diciembre

El mejoramiento de la institución sanitaria comenzó en agosto de 2022 y hasta hoy no se ha podido culminar debido a los innumerables inconvenientes que se presentaron durante todo este tiempo, principalmente con las empresas constructoras por varios motivos.

Al respecto, los integrantes de la organización social Yataity del Norte Solidario, principal promotora del proyecto de mejoramiento de la infraestructura edilicia y de su elevación a la categoría de hospital básico luego de funcionar por muchos años como centro de salud, manifestaron que los miembros de la comisión y usuarios del nosocomio exigen que los trabajos ya sean terminados y el lugar equipado para su funcionamiento.

Actualmente, la empresa encargada de la terminación del edificio es la constructora JL y Compañía S.A., representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia, que es la tercera empresa adjudicada por el Ministerio de Salud, atendiendo que antes de esta firma ya fueron contratadas dos empresas: el Consorcio del Norte, representado por Ricardo de Jesús Arévalo González, y la firma unipersonal a cargo del Ing. Julio Galiano Morán.

Convenio

Sobre el tema, una de las integrantes de la organización Yataity del Norte Solidario, Teodora Guillén, manifestó que a pesar de la existencia de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la empresa JL y Compañía, que establece que la construcción debe terminar para el 31 de diciembre de este año, a no ser que surja algún problema en el transcurso de este tiempo, la gente está preocupada por si no se cumpla el plazo establecido.

Subrayó que no puede ser que, a tres años del comienzo de la obra, siga inconclusa. Los pobladores exigen que los trabajos terminen para que la institución pueda funcionar como un hospital básico con todos los equipos requeridos y suficiente personal de blanco para todas las especialidades.

En otro momento, aseveró que debido a la falta de espacio físico muchos profesionales de blanco fueron trasladados a otro hospital, provocando un perjuicio a los pacientes que dependen de esta institución. Dijo, además, que también existen problemas en la provisión de medicamentos y de algunos insumos básicos, por lo que reclama al Ministerio de Salud mayor acompañamiento al local sanitario.

Por su parte, la directora del hospital Carolina Centurión, expresó que existen algunas falencias que deben ser mejoradas dentro de la institución y que hay mucha esperanza de que esto pueda cambiar con la habilitación total de las instalaciones del nosocomio.

El promedio de atención de pacientes del hospital se encuentra en unas 1.600 personas por mes y no se realiza ningún tipo de intervención quirúrgica por la falta de una buena infraestructura, equipamiento y personal de blanco para las diferentes áreas.

Actualmente, todos los pacientes que requieran de una cirugía o de una atención más compleja son trasladados con la ambulancia que dispone el local sanitario al hospital distrital de Santaní o a otros nosocomios mejor equipados.