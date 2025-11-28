Así el ñandutí se fusiona con la magia y se convierte en vestidos de princesas

En el corazón de Itauguá, donde el ñandutí ya tejió historia, nació un proyecto que busca vestir sueños. Clara Paredes, emprendedora local, abrió su boutique exclusiva para niñas, y ofrece vestidos que combinan la tradición del encaje paraguayo con la magia de las princesas de cuento.

“La idea surgió para que las pequeñas se sientan únicas, desde recién nacidas hasta sus 15 años”, explica Paredes.

Lea más: Artesana ayolense lleva cuatro décadas preservando el ñandutí

Según detalló, el proceso de confección es meticuloso. 16 tejedoras crean los bordados de ñandutí, mientras modistas y artesanas completan flores, pedrería y acabados. En total, suman más de 80 trabajadoras por prenda.

“Nada se hace al azar. Cada diseño nace en mi cabeza y luego lo hacemos realidad juntas. Queremos que el ñandutí no sea opaco, sino que brille y destaque en cada vestido”, detalla Clara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tradición que se proyecta al futuro

Los vestidos están disponibles tanto para la venta como para alquiler. “Queremos que todas las niñas puedan sentirse princesas. Por ahora, trabajamos con clientes recomendados”, comenta la propietaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Casi 600 artesanos tejerán el ñandutí más extenso del mundo

Clara anuncia la construcción de un local más grande que denominó “Mega Castillo”, y que permitirá ofrecer más variedad y comodidad para las pequeñas princesas y sus familias.