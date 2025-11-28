Cuestionan adjudicación de obras a favor del socio comercial del intendente en San Roque González

La licitación por vía de excepción N° 473154 también adjudicó obras por G. 383.040.134 a la constructora ZETA Company E.A.S., representada por Juan Gabriel Idoyaga Bogado.

El proyecto, cuya inversión supera los G. 710 millones, fue adjudicado por resolución N° 7/2025 e incluye la refacción de tres aulas con baño inclusivo en la Escuela Básica N° 79 EE.UU. de Norteamérica, que forma parte del primer lote.

Asimismo, con los lotes 2 y 3, la construcción de un cercado perimetral, puente y pórtico de acceso vehicular y peatonal en el Colegio Gianfranco Ferrarini, y la construcción de un tinglado en la Escuela Básica N° 2805 Puerta del Ypoá, fue adjudicada a la empresa ZETA Company E.A.S.

Una constructora que siguió el proceso de licitación realizó una denuncia ante la prensa cuestionando la transparencia de la adjudicación, alegando la existencia de una relación comercial entre el intendente Emanuel Morán y el adjudicado Miguel Abdón Vera Rodríguez.

El intendente y el beneficiado con la adjudicación, Vera Rodríguez, figuran como socios en el Grupo EMARA SA, que fue conformada por Vera Rodríguez cuando desempeñaba aún el cargo de fiscal de obras de la Municipalidad, hasta 2022.

La denuncia indica que esta situación podría haber favorecido indebidamente a Vera Rodríguez en un proceso realizado por vía de excepción, lo que habría afectado la igualdad de oportunidades para otros oferentes.

Las autoridades responden

Vera Rodríguez aseguró que el proceso fue legal y que presentó toda la documentación requerida. Mencionó que cualquier objeción debió presentarse ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Reconoció su sociedad comercial con el intendente, aunque negó que existan intereses creados.

Por su parte, el intendente Morán indicó que el llamado fue abierto y que no se registraron irregularidades. Admitió que uno de los lotes adjudicados benefició a Vera Rodríguez, con quien tuvo una empresa previamente, pero afirmó que si aún figura activa la empresa es por un trámite pendiente de baja en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

Los trabajos correspondientes a los lotes 2 y 3 ya se encuentran culminados. Morán señaló que la obra avanzó por etapas y que, en unos 15 días, se entregará el último paquete. Desestimó las críticas y dijo que responden a intereses políticos en el marco del período electoral.