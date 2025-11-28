“Zapatero a tus zapatos”, para hablar de comunicación en cierre de Seminario

La antigua frase invita a hablar y opinar solo acerca de temas que se conocen en profundidad, lo cual es exactamente lo que sucederá en la cuarta y última sesión del seminario “Herramientas para la buena Comunicación”, con expositores de irrebatible idoneidad para desarrollar los temas propuestos en la agenda.

Le corresponderá abrir la jornada, a las 8:00, a la presentadora en radio y televisión de ABC Color, Mabel Rehnfeldt, quien además de liderar el equipo de investigación del matutino, escribe una columna semanal de opinión en sus ediciones dominicales. Expondrá sobre “Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente”, con idoneidad única para hacerlo.

Desde las 9:00, el escenario será ocupado por Óscar Acosta, sobresaliente figura en los medios del Grupo Vierci, donde ocupa espacios de relevancia en televisión, a través del canal Telefuturo, y en radio, por medio de Monumental AM. Acosta combina hoy el periodismo con la dirigencia deportiva, ya que asumió hace unos días la presidencia del club Sol de América. El tema que tendrá a su cargo desarrollar lleva por título “Lenguajes radial y televisivo: ¿son lo mismo?”.

Mabel y Óscar serán presentados ante los asistentes por la periodista de televisión Soledad Franco, de Tigo Sports, voz femenina prestigiosa y respetada dentro del periodismo deportivo nacional.

El punto final de la jornada y del seminario, a partir de las 10:00, propone el abordaje de “El periodismo de ayer, hoy y siempre”, que plantea retrospectiva, presente y evolución, con la irrupción de la Inteligencia Artificial. Para el enfoque de la problemática se conformó una mesa redonda con los experimentados y laureados periodistas Estela Mareco, José María Troche, Darío Abelardo Cárdenas y Pedro Servín Fabio, con Gabriel Cazenave, socio del CVP -al igual que los panelistas- y periodista de ABC Color, como moderador.

El acceso para los interesados al Zielo Hotel, como en las jornadas anteriores, será libre y gratuito. Quienes participaron de las jornadas anteriores deben tener en cuenta que para adquirir el derecho a un diploma de participación, necesitan haber registrado asistencia al menos a tres de las cuatro jornadas.

Más información se puede solicitar al teléfono 0981 462494.

Contenido de las tres jornadas anteriores

El contenido del Seminario se nutrió en las jornadas anteriores de las siguientes disertaciones:

27 de setiembre: El periodista, escritor y columnista de opinión en ABC Color Bernardo Neri Farina habló de los “Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos”.

25 de octubre: El economista y docente Enrique Ocampo desarrolló el “Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos” y el locutor, libretista y asesor de comunicación Hugo Vigray se refirió a “Comunicación corporativa e institucional”.

15 de noviembre: “Fotografía, aliada fiel de una buena publicación” fue el tema de la exposición del fotoperiodista Luis Vera, actual director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “José Ignacio Soler”, en tanto que la mesa redonda integrada por los ex futbolistas Rogelio Delgado, Francisco Arce y Roberto “Gato” Fernández, moderada por Ramón Ángel Hicks, enfocó el título “El futbolista, éxito, fama, infortunio y olvido”.

Zielo Hotel, la “casa” del Seminario

Todo el desarrollo del Seminario propuesto por el CVP y FAP, tuvo como calificado anfitrión al Zielo Hotel Asunción, que es “un espacio donde la elegancia minimalista, el confort y la calidez se unen para ofrecer una experiencia de hospitalidad contemporánea en el corazón de la ciudad”, según expresa su gerente general Rafael Perdomo.

Cuenta con 113 habitaciones. Cada una incluye mobiliario moderno, ropa de cama de alta calidad, iluminación inteligente y detalles que elevan la experiencia diaria”, añade.

Zielo Hotel Asunción se encuentra ubicado estratégicamente, con rápido acceso al aeropuerto, centros corporativos, zonas comerciales y puntos de interés de la ciudad.

Importante respaldo de ABC Color

El apoyo de ABC Color y la desinteresada predisposición de los disertantes fueron determinantes para poder ofrecer un evento de jerarquización de este nivel en forma gratuita a todos los interesados.

Ya se trazan posibilidades de nuevos emprendimientos, siempre bajo el lema de dar impulso a intenciones de superación.

Alianza estratégica CVP - FAP

El Club Veteranos de Prensa (CVP), con solo tres años de vida, ha desarrollado varias actividades solidarias con antiguos trabajadores de la comunicación, así como otras iniciativas de capacitación como la actual, de la mano de una alianza estratégica con Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP).

