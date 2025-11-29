Caacupé: expectativa y optimismo entre comerciantes en primeros días de peregrinaje

El número de peregrinos que llegan a Caacupé iba aumentando hoy sábado, segundo día del novenario de la Virgen de Caacupé, aunque la concurrencia aún está lejos de las cifras masivas que se suelen registrar en los días más cercanos al 8 de diciembre.

“Ahora mismo no hay nada, esperemos que mañana sea mejor”, dijo a ABC Color Francisca Burgos, una de las vendedoras de alimentos que año tras año se instalan en Caacupé en la previa del día de la Virgen, ofreciendo chipa, cocido, butifarra y otras botanas a precios que van desde 5.000 guaraníes.

Sin embargo, otros comerciantes miran con cierto optimismo esta temporada caacupeña.

Mejorando desde la pandemia

Uno de ellos, quien ofrece estatuillas, estampas, rosarios, camisetas y otros recuerdos, dijo que las ventas han mejorado año tras año desde el final de la pandemia de covid-19, que obligó a medidas sanitarias que redujeron dramáticamente el número de peregrinos en 2020.

“Estamos a full para recuperar lo perdido”, dijo el vendedor. “La gente es muy devota, no escatima a la hora de pagar cuando quiere llevar algo lindo”.

Señaló que el clima parece estar cooperando para propiciar una buena concurrencia este fin de semana, con buenas condiciones climáticas en la zona de Cordillera.