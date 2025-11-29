Campaña “Vivir sin violencia”: iluminan pasillos de Cateura y del Mercado 4

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) propició un encuentro de solidaridad, creatividad y reconocimiento entre mujeres que reunió a jóvenes electricistas de la ANDE y a artesanas de Accesorios Cateura, proyecto de la Fundación Mil Solidarios, en dos espacios simbólicos: el EcoBazar de Cateura y el Mercado 4 de Asunción.

La iniciativa denominada “Vivir sin violencia” se llevó adelante en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de los 16 Días de Activismo, en el contexto de la campaña “¡Quiero vivir así! Sin Violencia”.

El objetivo es transformar la conversación pública sobre la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas, indican.

La apuesta es una narrativa que no solo denuncie las agresiones, sino que reivindique el derecho a vivir libres de violencia a partir del empoderamiento, la resiliencia y las historias reales de mujeres que avanzan, crean, se sostienen y se acompañan, explicaron.

Un taller iluminado en Cateura

Durante la jornada en Cateura, las jóvenes electricistas colaboraron con las artesanas para instalar un techo de luces y un arbolito de Navidad, iluminando el taller donde ellas trabajan y venden sus obras diariamente.

En este espacio de creación compartida, las artesanas entregaron algunas de sus piezas a modo de agradecimiento y reconocimiento mutuo.

“Estamos aprendiendo muchísimo de ustedes. Estoy segura de que si nos ponemos a hablar cada una de nosotras, vamos a encontrar historias tan inspiradoras, donde uno encuentra no solamente el tesón, la resiliencia, la valentía, la motivación de salir adelante por la familia, por los hijos, por la comunidad, sino también un gran ejemplo de solidaridad. No salimos solos de estas situaciones, salimos juntos, juntas, salimos buscando apoyo”, manifestó Rocío Galiano, representante nacional del Unfpa.

Un gesto luminoso en el Mercado 4

Electricistas y artesanas recorrieron los pasillos y puestos para entregar joyas hechas a mano, obsequios convertidos en abrazos simbólicos para quienes sostienen con esfuerzo sus hogares y comunidades.

“Venimos a hacerles un regalo, y reconocer lo guapas que son, las verdaderas kuña mbarete. Agradecerles por ser ejemplos para nosotras, porque sabemos que el día a día no es fácil, pero ustedes igual están acá”, manifestó Liz Aquino, electricista de la ANDE.

Campaña “¡Quiero vivir así! Sin Violencia"

La campaña propone mirar la prevención de la violencia desde la afirmación, la presencia comunitaria y la certeza de que las mujeres no son solo víctimas, son sujeto de derecho, agentes de cambio y constructoras de su propio destino.