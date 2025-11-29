Con desfile cierran festejos por los 125 años de presencia salesiana en Concepción

Antes del inicio del desfile se realizó un momento de oración a cargo de los salesianos que actualmente trabajan en la capital del primer departamento. Posteriormente se solicitó la venia para el inicio del desfile al actual director de la obra salesiana en Concepción, padre Mario Villalba Ramírez.

Luego se procedió al corte de la cinta y las autoridades ocuparon el palco oficial ubicado en la explanada de la Parroquia María Auxiliadora. Las integrantes de la academia de danza del Instituto Salesiano San José, presentaron bailes frente al palco oficial.

Los primeros en marchar fueron los actuales alumnos, de los distintos niveles del Instituto Salesiano San José, al compás de la banda de músicos Mitã’i Salesiano, integrado por alumnos de este colegio emblemático de Concepción.

También desfilaron los integrantes de la comunidad educativa de los colegios salesianos Don Bosco y San Luís, ubicados en la ciudad de Concepción.

La primera agrupación de ex alumnos fueron los de las promociones de entre 1950 y 1969, después marcharon las promociones de entre 1970 y 1989, quienes formaron parte de la tercera agrupación. En tanto que los de la cuarta agrupación han sido los de las promociones de entre 1990 y 1999.

Posteriormente pasaron frente al palco oficial los exalumnos que culminaron su formación desde el año 2000 en adelante.

Los exchiroleros y exintegrantes de la banda de músicos, quienes hoy forman parte de la banda de músicos Maestro Eulogio Alcaràz Congo, también formaron parte del desfile.

Momentos emotivos se vivieron durante esta actividad que reunió a muchos exalumnos de esta histórica institución salesiana.

Para el próximo año, en el mes de marzo, se tiene previsto lanzar el libro por los 125 años de presencia salesiana en Concepción.

Cena show

Para esta noche se prevé la cena show organizada por la comisión del centro de exalumnos que se desarrollará en el patio del colegio, desde las 21:00.