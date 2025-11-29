Jóvenes participan de la jornada “Soldado del mañana”

El Ejército Paraguayo lleva adelante, este sábado, una actividad denominada “Soldado del mañana”, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 17 años. Setecientos participantes fueron inscriptos.

A tempranas horas de esta mañana llegaron los jóvenes, acompañados de un adulto responsable, para inscribirse en la actividad “Soldado del mañana”, que busca inspirar a las nuevas generaciones.

Las actividades incluyen instrucción militar básica, recorridos guiados, técnicas de camuflaje, orden cerrado y deslizamiento rápido.

Los organizadores destacan la participación de un número importante de mujeres que se muestran interesadas en la carrera militar.

Con una experiencia formativa y motivadora esperan que los jóvenes encuentren su vocación en el servicio militar.