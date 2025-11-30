Black Friday: Defensa del Consumidor controla comercios y habilita línea para denuncias

Fiscalizadores de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Asunción realizan controles desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre en comercios capitalinos adheridos al Black Friday.

El director Carlos Morel explicó que algunos locales extenderán las promociones, por lo que los operativos continuarán la próxima semana.

“Estamos haciendo controles en absolutamente todos los comercios, verificando precios, que las ofertas estén bien claras y que no exista propaganda engañosa”, señaló.

Morel indicó que el equipo también recibe reclamos a través de los canales digitales y la línea habilitada de la Dirección de Defensa del Consumidor: (0981) 555-440.

Recomendaciones para consumidores

La institución recuerda verificar:

Que coincida el descuento señalado con el precio en caja

Que el producto ofertado no esté vencido

Si es producto importado, que tenga el Registro del Importador

