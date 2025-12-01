Baja adhesión a vacuna contra el dengue: solo 230 niños inmunizados

La campaña de vacunación contra el dengue, que inició el pasado 19 de noviembre, en 16 municipios seleccionados de Paraguay, registra una demanda extremadamente baja. A la fecha, solo 230 niños han recibido la dosis, confirmó a ABC Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El director del PAI afirmó que la inmunización se está dando de forma similar en los departamentos habilitados, pese a que en Central, son más los servicios y municipios con disponibilidad del biológico.

“Estamos hablando de cifras muy similares en estos departamentos, pero teóricamente tendría que ser mucho mayor aquí en el departamento Central, ya que son nueve municipios”, señaló Cousirat, evidenciando preocupación por el ritmo lento de inmunización.

Seguridad confirmada: ningún caso adverso, dice el PAI

Considerando que hay cierto recelo en la aplicación de esta vacuna, recientemente lanzada al mercado, el director del PAI afirmó, para la tranquilidad ciudadana, que a la fecha no se reportó ninguna complicación en los niños inmunizados.

El director del PAI afirmó rotundamente que ninguno de los niños de 6 a 8 años vacunados, mostró síntomas adversos a la dosis. “Han pasado de forma totalmente normal el proceso de vacunación e incluso el periodo de observación. Todos los niños fueron vacunados de forma satisfactoria, no presentaron ninguna reacción”, aseguró.

Cousirat destacó que se trata de una vacuna que superó “todos los procesos previos para ser calificada” y fue “muy estudiada antes de la comercialización”.

El país adquirió 70.200 dosis, cuya caducidad está programada para el 2027. El director del PAI indicó que esto garantiza tiempo suficiente para intensificar la campaña sin riesgo de vencimiento.

Baja demanda sería por falta de información, creo el PAI

La autoridad del PAI no atribuye directamente el bajo interés en la vacuna al temor que podrían tener los padres sobre una vacuna nueva, sino a la falta de conocimiento. “Creo que los padres todavía no conocen sobre la disponibilidad de esta vacuna”, sostuvo Cousirat.

Ante este panorama, indicó que la estrategia inmediata es reforzar la comunicación. “Queremos impulsar más campañas comunicacionales para hacerles saber a los padres que hay ya una vacuna contra el dengue en el país”, dijo.

El director del PAI afirmó que el proceso será evaluado semanalmente y, si la demanda no aumenta, se considerarán otras estrategias.

El PAI, que actualmente evalúa de forma semanal el avance de la campaña, insistirá por ahora con el grupo etario y los municipios actuales. “Creo que es muy temprano aún para ampliar la cobertura de vacunación a otras edades. Vamos a insistir más con el grupo de población actual y después ver para ampliar a otros grupos e incluir otros municipios”, expresó.

Se recibirá unas 140 mil dosis los primeros meses del 2026

Consultado sobre si ya se está analizando adquirir más vacunas contra el dengue, Cousirat respondió: “el país está interesado en seguir contando con esta vacuna, van a llegar más el primer trimestre del 2026, para que no nos quedemos sin stock. Son unas 140.000 dosis”.

El director del PAI sostuvo que la cantidad de dosis a ser adquiridas por Paraguay, podría incluso aumentar, ya que dependerá de si se da un aumento en la producción.