Instan a padres a vacunar a sus hijos contra el dengue

Con un acto en el hospital pediátrico Acosta Ñu, el Ministerio de Salud lanzó ayer la campaña de vacunación contra el dengue. Esta primera etapa está dirigida a niños de 6 años a 8 años y abarca Asunción y distritos priorizados de Central, Paraguarí e Itapúa.

La vacuna TAK-003 (Qdenga), desarrollada por el laboratorio Takeda y precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2024, será administrada en los municipios con mayor incidencia de casos de dengue en los últimos cinco años.

La meta es alcanzar una cobertura del 80 por ciento de la población elegible y para ello las 70.200 dosis ya están distribuidas en los diferentes vacunatorios.

“Hacemos la invitación a todos los padres de niños que están en la franja de edad, para que se acerquen a los diferentes puestos de salud para inmunizarse”, comentó Silvia Sanabria, jefa del Programa Ampliado de Inmunización del Hospital San Pablo.

La licenciada recordó que son dos dosis con un intervalo de tres meses y que una vez aplicada la vacuna, los niños deben quedar durante una hora para observar que no tengan ningún tipo de reacción.

“Si el niño tuvo la enfermedad, debe esperar seis meses para poder vacunarse. Niños con fiebre o alguna enfermedad de base tampoco pueden vacunarse”, apuntó.

Con respecto al horario de vacunación es de lunes a domingo de 07:00 a 17:00.

Vacunatorios habilitados para aplicación

VII Región Sanitaria - Itapúa

Encarnación: Hospital Regional de Encarnación, Hospital General de Itapúa

Hohenau: Policlínico Materno Infantil Hohenau

IX Región Sanitaria - Paraguarí

Paraguarí: Hospital Regional Paraguarí

Carapeguá: Hospital Distrital Carapeguá

Yaguarón: Hospital Básico de Yaguarón

XI Región Sanitaria - Central

Capiatá: Hospital Materno Infantil de Capiatá

Fernando de la Mora: Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

Itá: Hospital Distrital Itá

Lambaré: Hospital Distrital Lambaré

Luque: Hospital General de Luque

Mariano Roque Alonso: Hospital Distrital Mariano Roque Alonso

San Lorenzo: Hospital General de San Lorenzo, Hospital General Pediátrico Acosta Ñu

Villa Elisa: Hospital General Villa Elisa

Villeta: Hospital Distrital Villeta

XVIII Región Sanitaria - Capital