20 de noviembre de 2025 - 12:27

Instan a padres a vacunar a sus hijos contra el dengue

Una enfermera del hospital de niños Acosta Ñu aplica una dosis de vacuna contra el dengue a una niña.
Desde este jueves se pone en marcha la vacunación contra el dengue a nivel país para niños de 6 a 8 años. La intención es alcanzar al 80 por ciento de la población elegida y el horario de vacunación es de 07:00 a 17:00 de lunes a domingo, en los puestos establecidos. Si un niño tuvo la enfermedad, debe esperar seis meses para poder vacunarse.

Por ABC Color

Con un acto en el hospital pediátrico Acosta Ñu, el Ministerio de Salud lanzó ayer la campaña de vacunación contra el dengue. Esta primera etapa está dirigida a niños de 6 años a 8 años y abarca Asunción y distritos priorizados de Central, Paraguarí e Itapúa.

La vacuna TAK-003 (Qdenga), desarrollada por el laboratorio Takeda y precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2024, será administrada en los municipios con mayor incidencia de casos de dengue en los últimos cinco años.

La meta es alcanzar una cobertura del 80 por ciento de la población elegible y para ello las 70.200 dosis ya están distribuidas en los diferentes vacunatorios.

“Hacemos la invitación a todos los padres de niños que están en la franja de edad, para que se acerquen a los diferentes puestos de salud para inmunizarse”, comentó Silvia Sanabria, jefa del Programa Ampliado de Inmunización del Hospital San Pablo.

Dosis de la vacuna contra el dengue TAK-003 (Qdenga).
La licenciada recordó que son dos dosis con un intervalo de tres meses y que una vez aplicada la vacuna, los niños deben quedar durante una hora para observar que no tengan ningún tipo de reacción.

“Si el niño tuvo la enfermedad, debe esperar seis meses para poder vacunarse. Niños con fiebre o alguna enfermedad de base tampoco pueden vacunarse”, apuntó.

Con respecto al horario de vacunación es de lunes a domingo de 07:00 a 17:00.

Una enfermera del hospital de niños Acosta Ñu prepara una dosis de vacuna contra el dengue.
Vacunatorios habilitados para aplicación

VII Región Sanitaria - Itapúa

  • Encarnación: Hospital Regional de Encarnación, Hospital General de Itapúa
  • Hohenau: Policlínico Materno Infantil Hohenau

IX Región Sanitaria - Paraguarí

  • Paraguarí: Hospital Regional Paraguarí
  • Carapeguá: Hospital Distrital Carapeguá
  • Yaguarón: Hospital Básico de Yaguarón

XI Región Sanitaria - Central

  • Capiatá: Hospital Materno Infantil de Capiatá
  • Fernando de la Mora: Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora
  • Itá: Hospital Distrital Itá
  • Lambaré: Hospital Distrital Lambaré
  • Luque: Hospital General de Luque
  • Mariano Roque Alonso: Hospital Distrital Mariano Roque Alonso
  • San Lorenzo: Hospital General de San Lorenzo, Hospital General Pediátrico Acosta Ñu
  • Villa Elisa: Hospital General Villa Elisa
  • Villeta: Hospital Distrital Villeta

XVIII Región Sanitaria - Capital

  • Asunción: Hospital General Barrio Obrero, Hospital Materno Infantil San Pablo, Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, Hospital Materno Infantil Loma Pyta, Sanatorio Migone, Hospital Central del IPS.