Bomberos solicitan ayuda para ordenar una barrera en la zona del incendio

Los bomberos continúan con los trabajos en inmediaciones del depósito de cloro, ubicado sobre la avenida Boggiani y RI6 Boquerón, el cual sufrió un incendio en hora de la mañana de este lunes.

El capitán de los bomberos voluntarios, Nelson Cubilla, comentó que el fuego todavía no está controlado y que varias compañías continúan trabajando en el lugar. Los materiales químicos que están siendo consumidos por el fuego están compuestos por hipoclorito de sodio y cloro.

“Estamos tratando de contener todos los productos que pueden tener una reacción en cadena. Por eso, el equipo está tratado de inundar la zona con gran cantidad de agua”, explicó.

Además, solicitó la ayuda de la Policía Nacional o de la Policía Municipal de Tránsito para ordenar una barrera de 200 metros a la redonda, teniendo en cuenta la peligrosidad del humo y la cantidad de vehículos y personas que circulan por la zona.

“Hasta ahora no tenemos respuesta, pero estamos necesitando con urgencia esa ayuda para que nosotros nos podamos concentrar solo en extinguir el incendio y contener los químicos”, remarcó Cubilla.

En otro momento, el capitán de bomberos mencionó que la exposición a estos químicos produce una sensación de irritación en la garganta y ardor en los ojos. “El agua no es buen complemento del químico porque genera una reacción más fuerte, especialmente en el rostro”.