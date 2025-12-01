Celebran los 126 años de fundación de Pedro Juan Caballero

La creación de la primera comisaría de la zona, el 1 de diciembre de 1899, se considera como el hecho que marcó el nacimiento de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Actualmente, el distrito que ostenta el título de “La terraza del país”, cumple 126 años de su fundación

En el marco de la conmemoración del 126º aniversario se llevaron a cabo varias actividades desde los primeros días de noviembre. El sábado y domingo se realizaron dos noches de festival de música con presencia de destacados músicos locales y nacionales.

Este lunes 1 de diciembre se realizó el acto central en la Laguna Punta Porã, con presencia de autoridades políticas, policiales, representantes de gremios de comerciantes y de la producción, estudiantes, entre otros.

Destacan protagonismo ciudadano para el desarrollo

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA), destacó en su discurso el protagonismo de los ciudadanos de la capital de Amambay para el desarrollo.

“En este aniversario quiero destacar el papel fundamental que cada ciudadano de Pedro Juan Caballero tiene en la construcción de nuestro futuro. Con su trabajo, compromiso cívico y amor por esta ciudad, hacen posible que Pedro Juan Caballero siga creciendo y prosperando”, indicó el jefe comunal.

La presidenta de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, Lourdes Amarilla (PLRA), resaltó que la ciudad es un lugar acogedor y hospitalario.

Universitarios quieren una ciudad cada vez más limpia

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Pedro Juan Caballero, hizo entrega a las autoridades municipales de un proyecto de ordenanza mediante el cual buscan mejorar la parte normativa en materia de salubridad e higiene. Carlos Benjamín Ortiz, en representación del sector, dijo que con esto buscan que la ciudad sea cada vez más limpia y que el primer paso debe ser educar a la gente.

La ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, está ubicada a 540 km de Asunción. Tiene una población de 130.000 habitantes.

Su desarrollo económico se sustenta en el comercio, la agricultura y la ganadería. En los últimos años, algunas plantas industriales también fueron habilitadas en la zona y la presencia masiva de estudiantes extranjeros significó una inyección importante en la economía, especialmente en rubros como el sector inmobiliario, la gastronomía, la hotelería y los servicios, entre otros.