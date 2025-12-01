Colectivo se incendia en Luque: pasajeros fueron evacuados

El bus de la línea 28 circulaba con dirección a Asunción desde la ciudad de Luque, repleto pasajeros debieron ser evacuados cuando se inició el fuego.

Usuarios indican que se llevaron un gran susto, pero no pasó a mayores y que no es la primera vez que esta línea de transporte sufre inconvenientes.

También rescatan la rápida acción del chofer, que utilizó el extintor para apagar el fuego, abrió todas las ventanas y logró evacuar a gran cantidad de pasajeros de manera muy rápida.

“Chispeó, salió humo, se prendió y el chofer usó el extinguidor, fue rápido”, manifestó uno de los usuarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reforma del transporte público: “Queremos que haya colectivos”

También reclamaron la falta de más buses con el itinerario de la mencionada línea, ya que desde hace un tiempo esta opera con sólo 12 buses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como consecuencia de la falta de más unidades, los vehículos tienen constantes desperfectos y los pasajeros deben esperar unos 45 minutos a una hora en las paradas.