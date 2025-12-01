Incendio en depósito de cloro: recomendaciones del Mades ante humo tóxico

Un corte de energía eléctrica y posterior incendio se registraron poco antes de las 11:00 de hoy en la zona de la avenida Boggiani, entre las calles Benigno Ferreira y R. I. 6 Boquerón, en un depósito de cloro del local de Piscinas & Cia.

Los elementos que estaban dentro del depósito generaron un denso humo, que según advirtieron los bomberos que acudieron al lugar, es tóxico.

El Mades confirmó mediante un comunicado que el incendio generó esta emisión de humo y vapores tóxicos en Asunción y el área metropolitana.

“La combustión de materiales utilizados en piscinas —como resinas, plásticos, fibra de vidrio, pinturas, solventes y productos químicos de mantenimiento— libera sustancias peligrosas para la salud, entre ellas compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, dioxinas, furanos y material particulado fino”, indican.

Por eso, explican que la exposición de estos gases contaminantes puede causar:

Irritación ocular.

Ardor en la garganta.

Dificultad respiratoria.

Dolor de cabeza y náuseas.

Otros efectos adversos en personas sensibles.

Recomendaciones del Mades

Ante estos síntomas por la inhalación de los gases tóxicos emanados de los elementos químicos del depósito, recomiendan lo siguiente:

Evacuar la zona afectada por la alta toxicidad.

Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas cercanas al incendio.

No circular por el área afectada para reducir la exposición al humo.

Utilizar tapabocas o mascarillas en caso de necesidad de desplazamiento.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Incrementar la hidratación.

Consultar a un médico ante dificultad respiratoria, tos persistente o irritación ocular.

Insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones del Ministerio de Salud y de los bomberos voluntarios.

Sandra Ruiz Díaz, gerente de Piscinas & Cia, apostada en las cercanías del espacio siniestrado, confirmó que en el momento del incendio estaban presentes en el lugar unos veinte trabajadores, y que todos lograron salir ilesos del sitio.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) realizó una evacuación de 200 metros a la redonda.