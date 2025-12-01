Espectacular cierre de Seminario con disertantes de nivel superior

El pasado sábado tuvo lugar la cuarta y última sesión de la serie diseñada por el CVP y FAP con el objetivo de ofrecer oportunidades de jerarquización a comunicadores en actividad, estudiantes de periodismo e interesados en general. En el salón del nivel del lobby del Zielo Hotel (Madame Lynch 2833 casi Aviadores del Chaco), la programación se desarrolló en tres pasos.

Abrió Mabel Rehnfeldt

En primer lugar, Mabel Rehnfeldt, periodista especializada en técnicas de investigación, conductora en radio y tv de ABC Color, donde sus opiniones aparecen cada domingo en una columna del diario impreso, se refirió a la delicada misión de investigar y luego informar con precisión y veracidad, protegiendo las fuentes.

“Se debe informar con precisión y respetar las fuentes que son sagradas”, señaló Mabel ante un auditorio atento y dispuesto a tomar nota de sus sentencias.

Cuando se le solicitó una definición de lo que significa hacer periodismo, respondió que se trata de “contar historias con precisión y contexto, con datos exactos, verificables y trazables”. Agregó que se deben “mostrar todas las versiones, narrar con claridad y ética y permitir así que la audiencia saque sus propias conclusiones”.

Al referirse a elementos que pueden echar a perder una investigación periodística, dijo que los más comunes son “apresurarse a publicar, confiar en una sola fuente, no verificar las imágenes, no guardar evidencia del proceso y no blindar la identidad de la fuente”.

A continuación, Óscar Acosta

Tras su exposición, la programación dio paso a la presencia de Óscar Acosta, prestigioso presentador de radio Monumental AM y Telefuturo, con una vasta y rica trayectoria. El tema abordado fue el lenguaje en radio y televisión. Insistió que en ambos casos un pilar esencial es la formación del periodista, a través del interés en la lectura, lo que permite la ampliación del vocabulario y, en consecuencia, la posibilidad de una más clara descripción de los hechos a narrar.

Hizo énfasis en la complicación especial que genera el hecho de cumplir con un trabajo periodístico de opinión y realizó un repaso de estas dificultades desde los años de la dictadura stronista hasta la aún imperfecta democracia actual.

Recordó a varios de sus maestros, entre los que citó a Humberto Rubín, Fernando Cazenave, Horacio Pusineri y Cristian Nielsen y puntualizó que le enseñaron a establecer una relación profesional y de respeto con los personajes entrevistados, para no caer en la tentación de demostrar cercanía con ellos, como ve que sucede en la actualidad con periodistas más jóvenes.

Mabel y Óscar fueron presentados por la periodista de televisión y plataformas digitales Soledad Franco, en representación de la organización del CVP y FAP.

Mesa redonda para concluir

Finalmente, en una mesa redonda de comunicadores de importante trayectoria, se habló acerca del periodismo de ayer, hoy y siempre. Estela Mareco (propietaria de la productora Fútbol Estelar, promotora cultural y conductora en Radio 10 de Itacurubí del Rosario), José María Troche (presenta podcast diarios en Canal E y Radio Caritas), Pedro Servín Fabio (exjefe de Deportes de Diario Noticias, hoy sicólogo forense) y Darío Abelardo Cárdenas (economista, analista de fútbol de Punto Penal en Radio Caritas), hicieron un recorrido de la evolución de la profesión desde mediados del siglo pasado hasta los tiempos actuales, narrando ricas anécdotas y dejando valiosas sugerencias dirigidas a las nuevas generaciones.

Estela Mareco contó cómo fue que persiguió hasta concretar su sueño de convertirse en relatora de fútbol, un rol hasta entonces solo reservado a varones en nuestro ámbito. Lleva ya relatadas tres finales de copa Libertadores de clubes paraguayos y dos mundiales de FIFA, uno de ellos con participación albirroja (2002), mientras se alista a estar presente en la Copa Mundial de 2026,

Troche revivió acontecimientos remotos como la inauguración de la lumínica del antiguo estadio de Cerro Porteño, el Adriano Irala (hoy la Ollita), en 1949. Servín Fabio puntualizó observaciones a la aplicación de VAR y a la tendencia de contratar futbolistas extranjeros, principalmente arqueros, en nuestro fútbol, postergando a ocupantes locales del puesto.

Por su parte, Cárdenas hizo hincapié en la necesidad de una mejor preparación de los periodistas jóvenes y confrontó las realidades del trabajo de la prensa de antaño y actual.

Moderó este debate Gabriel Cazenave, socio fundador del CVP y actual secretario de Redacción de ABC Color.

Todos los participantes recibieron testimonios de gratitud de ABC Color, FAP, CVP y el Zielo Hotel, de manos del secretario general de FAP, Rogelio Delgado y el presidente del CVP, Gustavo Rojas Bogarín.

La organización del evento anunció en el cierre que en los próximos días los asistentes a las etapas del Seminario (27 de setiembre, 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre) recibirán sus diplomas, toda vez que hayan participado al menos de tres de las cuatro convocatorias.

Ante el éxito alcanzado en esta primera propuesta, FAP y el CVP se comprometieron a repetir la experiencia el año entrante con propuestas similares, siempre apuntando a la jerarquización.

Los temas abordados previamente

El contenido de las jornadas anteriores del Seminario fue el siguiente:

27 de setiembre: El periodista, escritor y columnista de opinión en ABC Color Bernardo Neri Farina habló de los “Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos”.

25 de octubre: El economista y docente Enrique Ocampo desarrolló el “Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos” y el locutor, libretista y asesor de comunicación Hugo Vigray se refirió a “Comunicación corporativa e institucional”.

15 de noviembre: “Fotografía, aliada fiel de una buena publicación” a cargo del fotoperiodista Luis Vera, actual director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “José Ignacio Soler”. La mesa redonda integrada por los exfutbolistas -todos mundialistas- Rogelio Delgado, Francisco Arce y Roberto “Gato” Fernández, moderada por Ramón Ángel Hicks, enfocó “El futbolista, éxito, fama, infortunio y olvido”.

En estas ocasiones, los presentadores oficiales designados por la organización fueron los periodistas Héctor Agüero y Alcides Valentín Báez.