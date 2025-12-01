Ley de protección a mujeres cumplirá diez años: Fiscalía investiga más de 240 causas de tentativa de feminicidio

Más de 200 mujeres fueron víctimas de intento de homicidio a casi 10 años de la implementación de la Ley Nº 5777 de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia. El Ministerio Público investiga 242 causas de tentativa de feminicidio.

Estas cifras corresponden a un estudio del perfil de las mujeres víctimas y de los agresores, del año 2017 hasta el 27 de noviembre de este año y que fueron analizadas por el Observatorio y Estadísticas del Ministerio Público.

Si bien, la Ley entró en vigencia desde el 27 de diciembre del 2016, recién en el 2017 se calificaron cuatro causas como el mencionado hecho punible.

En el 2018, las cifras incrementaron a 18 causas, mientras que en el 2019 la Fiscalía recibió 15, señala el Observatorio.

En el 2020, se investigaron 11 causas y en el 2021 se triplicaron en relación con el año anterior, cerrando ese año de la pandemia con 35 causas.

En el 2022 se observa una disminución de las causas, quedando ese periodo con 23 investigaciones relacionadas con el hecho punible. Nuevamente en el 2023, las cifras incrementaron a 42.

El año pasado superó los demás periodos cerrando con 53 causas. Respecto al 2025, hasta el pasado 27 de noviembre se registraron 41 denuncias por tentativas de feminicidio en diferentes puntos del país.

Las cifras del área de Estadísticas del Ministerio Público, señalan que el 95 por ciento de las causas presenta una sola víctima.

Edad de la víctima

Entre los datos más destacados se verifica que la mayor cantidad de víctimas tiene entre 30 a 59 años, esto representa el 36 por ciento de las afectadas.

El 34 por ciento de las víctimas tiene entre 18 a 29 años, entre ellas: madres jóvenes que fueron atacadas por sus victimarios.

Otro aspecto importante, pese a que el porcentaje no es mayor a las otras franjas etarias, es que el tres por ciento de las afectadas son menores de 18 años.

Parentesco con la víctima

El Observatorio señala que el 41 por ciento de los agresores corresponde a parejas convivientes. El 26 por ciento de los atacantes son exparejas de las víctimas.

El nueve porciento de los responsables del hecho punible corresponde a familiar, novio y no pareja (no familiar).

Departamentos con más casos desde el 2017

Central: 73 causas.

Canindeyú: 35 causas.

San Pedro: 26 causas.

Amambay: 19 causas.

Caaguazú: 16 causas.

Los meses más críticos

Diciembre.

Enero.

Febrero.

Mayo.

Agosto.

Septiembre.

También se destaca que en los días de calor incrementan los casos violentos, ya que tiene como detonante el consumo de alcohol y en algunos casos de sustancias prohibidas.

Los días y horas de mayor frecuencia de casos

Los ataques en su mayoría ocurren los días domingo y lunes, que representa el 35 por ciento del total de los intentos de asesinatos contra las mujeres víctimas.

Los martes y jueves figuran con el 14 por ciento de los ataques. Los miércoles el 15 por ciento y los viernes el 10 por ciento y en lo que respecta a los sábados, las cifras de frecuencia quedaron en el 12 por ciento.

En cuanto al horario, los hechos ocurrieron principalmente en horas de la madrugada y la mañana, encabezando con un 63 por ciento del total de los registros.

Por la tarde, se registraron el 19 por ciento de las causas, mientras que en horas de la noche, ocurrieron el 18 por ciento de los ataques.

El tipo de arma utilizada

Para materializar los hechos de violencia los agresores utilizaron diferentes medios para causar las lesiones a sus víctimas.

En un 40 por ciento de los hechos fueron utilizadas armas blancas: cuchillos, puñales, machetillos, destornilladores y otros objetos punzantes y cortantes.

En segundo lugar quedaron las armas de fuego, representado el 18 por ciento, mientras que el 16 por ciento corresponde a otro tipo de medios, que no implican armas como por ejemplo: las manos, ropas y otros elementos. En un cinco por ciento de las denuncias figuran otros medios como el tipo de arma utilizada, aunque no se especifica.

El 21 por ciento, de las víctimas no dejaron datos precisos para señalar cómo fueron atacadas.

Escena de violencia