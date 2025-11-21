Presunto feminicidio en Ypané: hallan muerta a una sexagenaria

Un presunto caso de feminicidio seguido de suicidio fue reportado en la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 en el barrio Fátima de la Colonia Thompson de Ypané.

La víctima fue identificada como Fidelina Quiñónez de Alvarenga (62), quien -según el reporte policial- presentaba una herida punzante, presumiblemente causada con un arma blanca.

El presunto autor es Luis Alvarenga López (66), pareja de la mujer. El hombre fue hallado sin vida en el depósito de la vivienda, donde aparentemente se habría quitado la vida con una soga.

De acuerdo con la jefa de la comisaría, Sonia Pavón, ambos vivían en la casa junto con dos de sus diez hijos. Ninguno de ellos habría escuchado ruidos durante la madrugada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Conocé los seis casos de feminicidio en comunidades indígenas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los hijos encontró el cuerpo del padre

El hecho fue descubierto cerca de las 06:30, cuando uno de los hijos se preparaba para ir a su trabajo. Al dirigirse al depósito de la casa, encontró a su padre ya sin vida. Posteriormente, al revisar la vivienda, se constató que la madre también había fallecido.

La comisaria Pavón explicó que los hijos desconocen los motivos que pudieron llevar a su padre a tomar la presunta decisión.

Lea más: Buscan a supuesto autor de feminicidio en Yby Yaú

La principal hipótesis es que el hombre habría atacado a su pareja con un arma blanca y luego se habría autoeliminado, según la jefa policial.