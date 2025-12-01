Operación Tijera: CSJ declara inadmisible recursos contra condenas por narcotráfico

Por unanimidad, los ministros que integran la sala penal de Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de Denis Daniel Quevedo Isnardi y Fidelino Solis Carballo, condenados por narcotráfico a 21 y 14 años de cárcel, respectivamente, en el caso derivado de la Operación Tijera.

En sus repectivos recursos, el abogado José Túrtola, por la defensa de Solís y los abogados Justiniano Cardozo y Elizardo Cardozo, en representación de Quevedo, cuestionaron diferentes aspectos del Acuerdo y Sentencia Nº 18 del 10 de abril de 2024, que confirmó la sentencia definitiva S.D. N° 478 dictada el 31 de octubre del 2023.

Conclusión de la Corte Suprema de Justicia

Tras el estudio de los argumentos de las defensas, los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera coincidieron en concluir que los letrados se limitaron a exponer su disconformidad con la sentencia, sin precisar en que consistieron los supuestos errores mencionados.

“La defensa no expone argumentos concretos ni jurídicamente relevantes que permitan sostener que la pena de 21 años de privación de libertad impuesta al procesado haya sido infundada o carente de justificación suficiente. En consecuencia, este agravio no fue fundado de manera correcta”, explica Ramírez Candia, con relación al recurso del defensor de Quevedo.

“Dado que el agravio carece de claridad, especificidad y pertinencia jurídica, dicha circunstancia imposibilita la admisión del mismo para su estudio, motivo por el cual corresponde declarar su inadmisibilidad”, concluye Ramírez Candia, tras el estudio del recurso planteado por el representante de Solís.

En ambos casos, la postura de Ramírez Candia fue acompañada por los demás ministros de la sala penal, con lo que la sentencia quedó firme.

La Operación Tijera

Esta decisión se dicta prácticamente a seis años de la Operación Tijera, intervención realizada el 11 de diciembre de 2019 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a una estancia de Teniente Esteban Martínez, en el departamento Presidente Hayes, donde encontraron 478 kilos de cocaína.

Al momento de la irrupción de la comitiva antidrogas se produjo un enfrentamiento a tiros que luego culminó con la detención de los narcos.

En el establecimiento también fueron hallados 24 bidones de combustible para el reabastecimiento de avionetas y calcomanías con números de matrículas falsas, a más de otros elementos que utilizaban para enviar la sustancia hacia Argentina o el Uruguay.

Condenas por narcotráfico y asociación criminal

En el juicio oral y público en el que fueron sentenciados Quevedo y Solís por tráfico internacional de sustancias estupefacientes y asociación criminal, también fueron condenados Éver Rodrigo Aquino Quevedo, Cirilo Aquino López y Mario Ismael Salinas Olmedo a 21, 14 y 8 años de pena privativa de libertad, en ese orden.

Todos ellos cayeron detenidos en la estancia “10 de Diciembre” con un total de 478 kilos de cocaína que esperaban cargar a una aeronave, según la acusación presentada por la fiscala antidrogas Fabiola Molas.