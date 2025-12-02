Bomberos necesitan reforzar equipos para trabajar con materiales peligrosos

Poco antes de las 11:00 de este lunes, se produjo una explosión en la zona de la avenida Boggiani, entre las calles Benigno Ferreira y R.I. 6 Boquerón, en el depósito de cloro del local de Piscinas & Cia.

Bomberos Voluntarios confirmaron que el incendio se originó en el depósito donde hay productos a base de cloro y que, por lo tanto, el humo que emanaba era altamente tóxico.

Tras lo sucedido, el Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios el Paraguay, Marcos Almada, fue consultado sobre si se cuenta con los equipamientos y protocolos de reacción ante episodios más peligrosos de lo sucedido ayer.

“Como Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay somos los pioneros en cuanto a materiales peligrosos. Hace 22 años que contamos con la unidad de materiales peligrosos, que cuenta con equipamiento para aproximación ante un evento peor de lo que vivimos ayer”, mencionó.

Luego manifestó que hoy en día las Fuerzas Armadas también se están armando y capacitando para este tipo de eventos, además de otras entidades que están trabajando con lo que son los materiales peligrosos.

“Gracias a esto, hay una combinación de respuesta que se puede hacer ante una situación de mayor gravedad. Pero, si hablamos a nivel país, estarían faltando más equipos de respiración autónoma, para todos los cuarteles de bomberos”, apuntó.

A renglón seguido, el capitán del CBVP expresó que también sería bueno reforzar los equipos de aproximación. “Ahora tenemos aproximadamente equipos para 40 personas”.

Una complejidad variada

En lo que respecta al siniestro de este lunes, indicó que tenía una complejidad variada, porque primero tenían que contener el incendio, porque este ocasionaba que haya esa gasificación del producto.

“Primeramente, tuvimos que buscar cuál era la mejor táctica para apagar de forma correcta este incendio y eso hizo que se tarde un poco en el ataque. Pero lo primordial era la evacuación del lugar por la peligrosidad de los químicos”.

“En nuestro conteo, tuvimos 16 personas afectadas, entre ellos dos bomberos, pero ninguna persona grave”, concluyó.