Dirección de niñez recibió más de 2.000 denuncias en lo que va del año

La Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes dio a conocer su informe estadístico de denuncias de enero a noviembre de este año.

El total de denuncias durante los once meses del 2025 llega a 2.483, entre los que resaltan la vulnerabilidad (509 casos), el abuso sexual fuera del ambiente escolar (378), violencia física entre pares (339), Acoso Escolar/Bullying (197), entre otros.

“Hay que aclarar que los 2.483 expedientes que entraron en la Dirección de Niñez configuran distintas clases de vulneración. Entre ellos está el tema de la violencia entre pares, el acoso escolar o bullying y el abuso fuera del ámbito educativo, ya sea en el entorno familiar”, señaló Sonia Escauriza, Directora de Protección de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias.

Seguido explicó que con el resultado de estos números analizan lo que pueden hacer para los siguientes años y por lo general se enfocan más en los temas que llaman la atención.

Ante la consulta sobre las denuncias más llamativas, señaló: “Lo que tuvimos este año y llama totalmente la atención es el problema entre padres. Por ejemplo, uno vienen a la institución a pedir matriculación y el otro la desmatriculación. Esto genera un conflicto en la institución, conflicto que los padres deberían resolver en la justicia”.

Seguido remarcó que existen muchos casos de bullying y que están trabajando en un proyecto con la incorporación de psicólogos, para instalar una convivencia sana en las instituciones.

“Sucede algo y tenemos un protocolo para varios hechos como acoso, seguridad en la escuela, entre otros. Peor lo importante es aplicarlos en tiempo y forma. Debemos insistir en la prevención”, dijo.